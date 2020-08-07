В целях повышения эффективности. Дегтярев хочет отменить запрет Фургала и вернуть чиновникам командировки бизнес-классом
Реверансом в сторону правительства можно считать законодательное новшество, которое предлагает врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он хочет отменить один из самых популярных запретов арестованного предшественника.
Проект соответствующего постановления на краевом портале правовой информации 7 августа заметило «МБХ медиа». Как сказано в тексте, Дегтярев в целях повышения эффективности деятельности правительства хочет скорректировать документ, в котором прописан порядок командирования чиновников.
В частности, он возвращает всем членам правительства возможность летать в командировки по России бизнес-классом за счёт бюджета. Кроме того, готов передать правительству право устанавливать размеры компенсаций за дополнительные расходы во время рабочих поездок.
При этом Дегтярев готов сэкономить на заграничных командировках и запретить вице-губернатору края (единственному, кому сейчас это разрешено) летать за рубеж бизнес-классом.
Запрет оплачивать из бюджета полеты бизнес-классом чиновников правительства Сергей Фургал ввёл в марте 2019 года. По его словам, обратное — несправедливо по отношению к жителям. Эта мера стала одной из самых популярных у электората.
В действующей редакции постановления единый эконом-тариф на рабочие перелёты по России установлен для всех, кроме вице-губернатора края и первых заместителей председателя правительства. При этом на морской и железнодорожный транспорт такие ограничения не распространяются, и командированные вне зависимости от должности могут ездить в каютах люкс и вагонах бизнес-класса.
Сергей Фургал арестован в начале июля по обвинению в причастности к убийствам и покушениям на бизнесменов в 2004–2005 годах. После этого его уволили с поста губернатора Хабаровского края. Его место в качестве временно исполняющего занял депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев. Протестующий против ареста Фургала край встретил его негостеприимно.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил жителей дать преемнику шанс и заявил, что партия поддержит его на выборах, если дело Фургала закончится обвинительным приговором. Сам бывший губернатор свою вину не признаёт, после его ареста не стихают протесты, на улицы за хабаровчанами вышли петербуржцы.