В целях повышения эффективности. Дегтярев хочет отменить запрет Фургала и вернуть чиновникам командировки бизнес-классом

Проект соответствующего постановления на краевом портале правовой информации 7 августа заметило «МБХ медиа». Как сказано в тексте, Дегтярев в целях повышения эффективности деятельности правительства хочет скорректировать документ, в котором прописан порядок командирования чиновников.

Реверансом в сторону правительства можно считать законодательное новшество, которое предлагает врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он хочет отменить один из самых популярных запретов арестованного предшественника.

В частности, он возвращает всем членам правительства возможность летать в командировки по России бизнес-классом за счёт бюджета. Кроме того, готов передать правительству право устанавливать размеры компенсаций за дополнительные расходы во время рабочих поездок.

При этом Дегтярев готов сэкономить на заграничных командировках и запретить вице-губернатору края (единственному, кому сейчас это разрешено) летать за рубеж бизнес-классом.

Запрет оплачивать из бюджета полеты бизнес-классом чиновников правительства Сергей Фургал ввёл в марте 2019 года. По его словам, обратное — несправедливо по отношению к жителям. Эта мера стала одной из самых популярных у электората.

В действующей редакции постановления единый эконом-тариф на рабочие перелёты по России установлен для всех, кроме вице-губернатора края и первых заместителей председателя правительства. При этом на морской и железнодорожный транспорт такие ограничения не распространяются, и командированные вне зависимости от должности могут ездить в каютах люкс и вагонах бизнес-класса.