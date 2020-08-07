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07.08.2020 15:24
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С пандемией коронавируса выросло число задержаний на одиночных пикетах в Москве и Петербурге

Данные по задержаниям участников одиночных пикетов за два года в Москве и Петербурге решили сравнить журналисты правозащитного медиа-проекта «ОВД-Инфо». Итоговые результаты 7 августа они опубликовали в официальном аккаунте в Twitter.

По их информации, в июле 2019 года, до пандемии коронавируса и введения ограничительных мер, количество задержанных в российской столице составило 13 человек. В июле 2020 года их число выросло в несколько раз — до 91 человека.

Аналогичный рост отмечен и в Северной столице. Если в июле 2019 года петербургские полицейские задержали всего одного пикетчика, то в июле этого года за проведение подобного мероприятия в автозак отправились 12 человек.

Всего, по данным «ОВД-Инфо», в прошлом месяце было произведено 138 задержаний на одиночных пикетах в 15 регионах России. Такие итоги были подведены в рамках кампании #НаПикетЗапретаНет.

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