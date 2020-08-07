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07.08.2020 14:07
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Путин и Лукашенко обсудили судьбу задержанных россиян и белорусскую стабильность

Президенты России и Белоруссии провели телефонные переговоры за несколько дней до выборов в соседней стране.

«Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», — сообщается 7 августа на сайте Кремля.

Российский президент подчеркнул, что Россия заинтересована в «стабильной внутриполитической ситуации» в соседней стране. Владимир Путин также отметил важность «выборов в спокойной обстановке».

Выборы президента в республике пройдут 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал 5 кандидатов, оставив за бортом предвыборной гонки Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Допущены до выборов были Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень. Штабы оппозиционных кандидатов решили объединить усилия и поддержать Тихановскую.

29 июля стало известно, что в Белоруссии задержали 33 россиянина. Как заявили белорусские власти, они якобы являются членами ЧВК Вагнера.

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Комментарии (1)

Ilya9
И почему же интересно Фонтанка не пишет о фееричном зашкваре СБУ ?))) Неудобная новость... зрадная можно сказать))
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