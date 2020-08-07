Путин и Лукашенко обсудили судьбу задержанных россиян и белорусскую стабильность

Президенты России и Белоруссии провели телефонные переговоры за несколько дней до выборов в соседней стране.



«Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», — сообщается 7 августа на сайте Кремля.

Российский президент подчеркнул, что Россия заинтересована в «стабильной внутриполитической ситуации» в соседней стране. Владимир Путин также отметил важность «выборов в спокойной обстановке».