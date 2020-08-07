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07.08.2020 11:46
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Беременную женщину избил муж в Шушарах. Ребенка спасали при помощи кесарева

Избитую 29-летнюю уроженку Киргизии доставили в роддом при Боткинской больнице из женской консультации в Пушкинском районе 6 августа. Врачам пришлось делать срочную операцию, чтобы спасти ребенка.

Как стало известно «Фонтанке», женщине, которая находилась на 33 неделе беременности, стало плохо на приеме у врача. Перед тем как упасть в обморок, она успела сообщить, что травмы ей нанес 39-летний муж в ходе ссоры.

Когда женщину доставили в роддом, врачи приняли решение о немедленном родоразрешении и сделали ей кесарево. С ребенком в данный момент все в порядке. Женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Муж избитой задержан и дает объяснения в ОМВД Пушкинского района.

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