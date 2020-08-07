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07.08.2020 11:14
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Онлайн-сервисы пожаловались на «Яндекс» в ФАС. Поисковик якобы продвигает свои продукты

Российские онлайн-сервисы обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на специальный виджет «Яндекса», который, по их мнению, уводит пользователя на сервисы компании.

«Онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС и Zoon направили в ФАС жалобу на злоупотребление доминирующим положением «Яндекса» <...> Ключевая претензия компаний касается интерактивного формата в поисковой выдаче, «колдунщика», который позволяет пользователям искать билеты, квартиры, объявления и пр. без перехода на отдельную страницу», — сообщает 7 августа «Коммерсантъ».

Российские компании недовольны тем, что допущены к выдаче якобы только сервисы «Яндекса». «Колдунщики» могут «обходить общие правила ранжирования в поиске», а онлайн-сервисы теряют пользователей в результате такой политики.

В «Яндексе» настаивают, что «интерактивные ответы» — мировой отраслевой стандарт. В поисковике отметили, что ответы не имеют «преимуществ перед органической выдачей и не закреплены на первых позициях по умолчанию». Компания при этом готова к дискуссии с онлайн-сервисами.

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Комментарии (4)

Pravda178
В рашке же любят плодить монополистов!
РЖД, сбер, аэрофлот,теперь и Яндекс!
Kilrathi
Теперь можно будет посмотреть на реакцию ФАС: в свое время они давили зарубежных поставщиков в по аналогичным жалобам и в пользу Яндекса.
PupkinVasya
Интересно, почему все молчат про ЯндексСоветник, который по умолчанию устанавливается в комплекте с любым из сервисов Яндекса и откручивает на продающем сайте рекламу прямых конкурентов.
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