Онлайн-сервисы пожаловались на «Яндекс» в ФАС. Поисковик якобы продвигает свои продукты
Российские онлайн-сервисы обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на специальный виджет «Яндекса», который, по их мнению, уводит пользователя на сервисы компании.
«Онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС и Zoon направили в ФАС жалобу на злоупотребление доминирующим положением «Яндекса» <...> Ключевая претензия компаний касается интерактивного формата в поисковой выдаче, «колдунщика», который позволяет пользователям искать билеты, квартиры, объявления и пр. без перехода на отдельную страницу», — сообщает 7 августа «Коммерсантъ».
Российские компании недовольны тем, что допущены к выдаче якобы только сервисы «Яндекса». «Колдунщики» могут «обходить общие правила ранжирования в поиске», а онлайн-сервисы теряют пользователей в результате такой политики.
В «Яндексе» настаивают, что «интерактивные ответы» — мировой отраслевой стандарт. В поисковике отметили, что ответы не имеют «преимуществ перед органической выдачей и не закреплены на первых позициях по умолчанию». Компания при этом готова к дискуссии с онлайн-сервисами.