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07.08.2020 10:46
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В суточной статистике смертности в Петербурге стабильность: 18 умерших фиксируют третий день

В Петербурге к 7 августа подтвердили смерть от коронавируса ещё 18 человек. На столько городская летальная статистика прирастает третий день подряд.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, всего в Северной столице жертвами коронавируса стали 2 136 человек, смерть 18 из них подтвердили за минувшие сутки. Город третий день лидирует в ежедневной статистике смертности в России.

В целом по стране зафиксировали ещё 119 летальных исходов. Второе место занимает Москва (12 умерших), третье делят Свердловская и Иркутская области — по 8 умерших в каждой.

По официальным данным, до сих пор не зарегистрировано ни одного смертельного случая в Ненецком автономном округе и в Сахалинской области, одна смерть подтверждена на Чукотке.

За весь период пандемии в России выявили 877 135 заболевших коронавирусом, 14 725 скончались.

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Комментарии (3)

Pravda178
Будет второй пик!
Платонов
Где вы берёте эту статистику? вчера было 16 летальных случаев.
pregatus
Комиссия решила больше 20 не рисовать?
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