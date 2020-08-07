В суточной статистике смертности в Петербурге стабильность: 18 умерших фиксируют третий день
В Петербурге к 7 августа подтвердили смерть от коронавируса ещё 18 человек. На столько городская летальная статистика прирастает третий день подряд.
По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, всего в Северной столице жертвами коронавируса стали 2 136 человек, смерть 18 из них подтвердили за минувшие сутки. Город третий день лидирует в ежедневной статистике смертности в России.
В целом по стране зафиксировали ещё 119 летальных исходов. Второе место занимает Москва (12 умерших), третье делят Свердловская и Иркутская области — по 8 умерших в каждой.
По официальным данным, до сих пор не зарегистрировано ни одного смертельного случая в Ненецком автономном округе и в Сахалинской области, одна смерть подтверждена на Чукотке.
За весь период пандемии в России выявили 877 135 заболевших коронавирусом, 14 725 скончались.