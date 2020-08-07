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07.08.2020 10:00
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В Берлине нудист устроил погоню за обокравшим его кабаном

Курьёзную сценку запечатлела очевидица на озере Тойфельс в Берлине. Дикая кабаниха с двумя поросятами украла вещи у нудиста.

В жёлтой сумке находился ноутбук мужчины, поэтому он всё бросил и как был, нагишом, так и побежал за вороватым парнокопытным. Два поросёнка наравне со взрослыми участвовали в погоне, но непонятно, на чьей стороне. Адель Лаундер сделала несколько кадров, и когда погоня благополучно закончилась, показала их мужчине. Он долго смеялся и разрешил опубликовать их в Facebook.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/alandauer" class="_">www.facebook.com/alandauer</a>
Скриншот из www.facebook.com/alandauer
Скриншот из&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/alandauer" class="_">www.facebook.com/alandauer</a>
Скриншот из www.facebook.com/alandauer
Скриншот из&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/alandauer" class="_">www.facebook.com/alandauer</a>
Скриншот из www.facebook.com/alandauer

«Не в моей природе разоблачать людей. Я думаю, что в жизни есть забавные моменты, и их можно разделить. Так что, пожалуйста, удержитесь от негативных комментариев», — пишет Адель.

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Комментарии (6)

262238741
Пусть автор публикации пойдет в магазин, купит себе жареную петушиху и съест. А это дикая свинья, а не кабаниха никакая!
Peshekhod
Чтоб такая пузататая мужичина смогла догнать кабаниху о тем более отобрать у нее похищенное? Не верю! :-))
zlopopik
- Срамота!
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