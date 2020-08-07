В Берлине нудист устроил погоню за обокравшим его кабаном
Курьёзную сценку запечатлела очевидица на озере Тойфельс в Берлине. Дикая кабаниха с двумя поросятами украла вещи у нудиста.
В жёлтой сумке находился ноутбук мужчины, поэтому он всё бросил и как был, нагишом, так и побежал за вороватым парнокопытным. Два поросёнка наравне со взрослыми участвовали в погоне, но непонятно, на чьей стороне. Адель Лаундер сделала несколько кадров, и когда погоня благополучно закончилась, показала их мужчине. Он долго смеялся и разрешил опубликовать их в Facebook.
«Не в моей природе разоблачать людей. Я думаю, что в жизни есть забавные моменты, и их можно разделить. Так что, пожалуйста, удержитесь от негативных комментариев», — пишет Адель.