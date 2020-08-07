В Петербурге девятилетняя школьница пожаловалась на ночного соблазнителя

Отдыхающую у бабушки в Петербурге школьницу одолел телефонный педофил. Мужчина, не смущаясь нежного возраста собеседницы, решился вовлечь её во взрослую жизнь.



Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, накануне в лужскую полицию обратилась 28-летняя местная жительница с просьбой привлечь к ответственности настырного незнакомца, который тревожит её ребёнка.

По словам женщины, в час ночи у её девятилетней дочери состоялся телефонный разговор с незнакомцем, который общался с ней как со взрослой и просил прислать фотографии категории «18+». Попав в чёрный список, мужчина позвонил с другого номера и повторил просьбу. Девочка, как уточнила мать, гостит у бабушки в Петербурге.