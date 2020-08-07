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07.08.2020 09:52
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В Петербурге девятилетняя школьница пожаловалась на ночного соблазнителя

Отдыхающую у бабушки в Петербурге школьницу одолел телефонный педофил. Мужчина, не смущаясь нежного возраста собеседницы, решился вовлечь её во взрослую жизнь.

Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, накануне в лужскую полицию обратилась 28-летняя местная жительница с просьбой привлечь к ответственности настырного незнакомца, который тревожит её ребёнка.

По словам женщины, в час ночи у её девятилетней дочери состоялся телефонный разговор с незнакомцем, который общался с ней как со взрослой и просил прислать фотографии категории «18+». Попав в чёрный список, мужчина позвонил с другого номера и повторил просьбу. Девочка, как уточнила мать, гостит у бабушки в Петербурге.

Проводится проверка.

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Комментарии (3)

SashaName
Ненавижу таких, мог ведь и вотсап написать.
Modest_5e4ce41f7533b
Чего-то у вас, что ни день, то десятилетняя или девятилетняя... Питерские мамаши детьми своими занимаются или у них есть интересы поважней?
Barmaley_5e4d0211d3423
Девочка в "нежном возрасте" по каким сайтам шляется?
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