В Ингушетии ликвидирован боевик
В ходе боестолкновения в Назрани, которое произошло в ночь на пятницу в Ингушетии, уничтожен один боевик, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
"В ходе КТО ликвидирован один член бандподполья, спецмероприятия в республике продолжаются", - сказал собеседник агентства.
С 22:25 6 августа режим контртеррористической операции введен на территории города Назрань и части Малгобекского района. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что в Назрани на улице Победы идет перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и группой неизвестных лиц.
По его словам, прилегающие к улице дороги на текущий момент заблокированы военными "Уралами". На место инцидента доступ закрыт полностью, обеспечена безопасность жителей.
Сотрудников правоохранительных органов подняли по тревоге, вся территория оцеплена.
Как сообщил другой источник, спецмероприятия могут быть связаны с недавним убийством росгвардейца Увайса Алиева.