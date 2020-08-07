В Ингушетии ликвидирован боевик

В ходе боестолкновения в Назрани, которое произошло в ночь на пятницу в Ингушетии, уничтожен один боевик, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.



"В ходе КТО ликвидирован один член бандподполья, спецмероприятия в республике продолжаются", - сказал собеседник агентства.

С 22:25 6 августа режим контртеррористической операции введен на территории города Назрань и части Малгобекского района. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что в Назрани на улице Победы идет перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и группой неизвестных лиц.