Яркий август на Царскосельских холмах

В этом году многие семьи не смогли отправиться в отпуск. Детвора проводит больше времени на улице, рядом с домом. Во дворах «Образцовых кварталов» детям интересно и весело: застройщик позаботился об установке игровых и спортивных площадок.

Фото: ООО «Специализированный застройщик Терминал-Ресурс»

С конца июня петербуржцам разрешили посещение парков и скверов, возобновился доступ на детские и спортивные площадки. При этом сохранились рекомендации соблюдать социальную дистанцию и личную гигиену.

Жители Царскосельских холмов практически всегда находятся «на природе»: они живут в зелёном зоне рядом со знаменитыми пушкинскими парками. Застройщик «Терминал-Ресурс», возводящий малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы», занимается благоустройством нового микрорайона, не только во дворах, но и на прилегающей к новостройкам территории. Ещё на этапе строительства высаживаются цветы, деревья (в том числе и хвойные породы), кустарники. Новосёлов встречают красивые и функциональные дворы. Вдоль улицы Кокколевской, ведущей от Петербургского шоссе к «Образцовом кварталам», в этом году были высажены липы и каштаны.

Фото: ООО «Специализированный застройщик Терминал-Ресурс»

Лучшее детям

За последние десятилетия площадки для игр и отдыха прошли путь от песочниц и примитивных металлических турникетов до функциональных и интересных пространств. Сегодня детская площадка — это красивое и удобное место, где жители дома могут общаться, отдыхать и заниматься спортом.

Каждый жилой комплекс «Образцовый квартал» состоит из нескольких домов, своей конфигурацией образующих закрытый двор. Детские и спортивные площадки, площадки для отдыха взрослых благоустраивают и озеленяют параллельно строительству.

Главное — безопасность

Согласно законодательству, место для игр должно быть безопасным — соответствовать ГОСТу, иметь технический паспорт, травмобезопасное покрытие. Сегодня есть множество вариантов покрытий для детских игровых площадок, как натуральных, так и искусственных — песок, резиновая крошка, каучук и даже натуральный газон. На детских площадках в «Образцовых кварталах» застройщик «Терминал-Ресурс» использует искусственную траву — это функционально и удобно. Помимо своих практических характеристик искусственный газон имеет опрятный внешний вид зеленой травы. Все, что установлено на площадках «Образцовых кварталов» — качели, горки, песочницы — выглядит радостно и органично.



Фото: ООО «Специализированный застройщик Терминал-Ресурс»

С заботой о взрослых

Двор — это территория не только для детей, но и для взрослых, которые тоже хотят общаться и проводить время на свежем воздухе возле дома. В «Образцовых кварталах» предусмотрены места как для активных занятий, так и для спокойного общения. На спортивных площадках есть участки для подвижных игр, зоны тренажеров, территория для занятий уличной гимнастикой. В местах для отдыха на территории кварталов установлены скамейки, малые архитектурные формы. В 6-м «Образцовом квартале», который сейчас готовится к вводу в эксплуатацию, будет велопарковка.

Готовые и строящиеся квартиры в малоэтажных ЖК «Образцовые кварталы»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д. 1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 719–19–19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Специализированный застройщик Терминал-Ресурс»

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