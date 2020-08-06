Twitter пометит специальным значком аккаунты правительственных лиц и государственных СМИ

Соцсеть Twitter вечером 6 августа сообщила о том, что введет новое оформление аккаунтов ключевых правительственных лиц и государственных СМИ, он их пометит специальным значком и надписью,



"Мы полагаем, что это важный шаг для того, чтобы люди, когда они видят аккаунт из другой страны, на котором обсуждаются геополитические вопросы, понимали его национальную принадлежность и были лучше проинформированы о том, кого он представляет", - говорится в блоге компании.

Нововведение в первую очередь коснется пяти постоянных членов СБ ООН – США, Великобританию, Китай, Францию и Россию. Рядом с правительственными твиттер-аккаунтами этих государств будут изображены значки с трибуной и микрофоном, рядом с изображением будет помещена надпись "Правительственный аккаунт".