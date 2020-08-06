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06.08.2020 22:21
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Минобороны России сообщило об атаках террористов на авиабазу ВКС РФ "Хмеймим" в Сирии

Минобороны России вечером 6 августа сообщило об атаках террористов на авиабазу ВКС РФ "Хмеймим" в Сирии.

"Боевики террористических организаций производят обстрелы позиций правительственных сил Сирийской Арабской Республики, предпринимают попытки атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с использованием беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня увеличенной дальности. Командование группировки ВС РФ в Сирии и ВС САР вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации террористической угрозы", - говорится в сообщении.

"В соответствии с заключенными соглашениями, оставляем за собой право на ответные меры в отношении боевиков террористических формирований, чьи действия могут представлять угрозу для жизни российских и сирийских военнослужащих, а также мирного населения в районах, прилегающих к зоне деэскалации", - добавлено в нём..

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Комментарии (1)

Brit
Всё потому что Лукашенко в Белоруссии задержал 33 вежливых богатыря и те не успели на маршрутке из Стамбула приехать в Хмеймим и предотвратить нападение.
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