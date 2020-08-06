Минобороны России сообщило об атаках террористов на авиабазу ВКС РФ "Хмеймим" в Сирии
Минобороны России вечером 6 августа сообщило об атаках террористов на авиабазу ВКС РФ "Хмеймим" в Сирии.
"Боевики террористических организаций производят обстрелы позиций правительственных сил Сирийской Арабской Республики, предпринимают попытки атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с использованием беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня увеличенной дальности. Командование группировки ВС РФ в Сирии и ВС САР вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации террористической угрозы", - говорится в сообщении.
"В соответствии с заключенными соглашениями, оставляем за собой право на ответные меры в отношении боевиков террористических формирований, чьи действия могут представлять угрозу для жизни российских и сирийских военнослужащих, а также мирного населения в районах, прилегающих к зоне деэскалации", - добавлено в нём..