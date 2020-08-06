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06.08.2020 22:10
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США разрешили своим гражданам ездить по миру

Госдепартамент США 6 авшуста заявил об отмене рекомендации для граждан избегать всех международных поездок из-за пандемии коронавируса, заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства страны.

«В связи с улучшением эпидемиологической обстановки и безопасности в некоторых странах и потенциально ухудшением в других, департамент возвращается к нашей предыдущей системе рекомендаций по поездкам для конкретных стран», – говорится в нём.

"Мы по-прежнему рекомендуем гражданам США проявлять осторожность при поездках за границу из-за непредсказуемого характера пандемии", - добавлено в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса может появиться в США к президентским выборам в ноябре текущего года

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США на 6 августа зафиксировано 4 825 742 подтвержденных случая коронавируса, из них 158 300 летальных. Вылечился 1 577 851 человек.

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