США разрешили своим гражданам ездить по миру

Госдепартамент США 6 авшуста заявил об отмене рекомендации для граждан избегать всех международных поездок из-за пандемии коронавируса, заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства страны.



«В связи с улучшением эпидемиологической обстановки и безопасности в некоторых странах и потенциально ухудшением в других, департамент возвращается к нашей предыдущей системе рекомендаций по поездкам для конкретных стран», – говорится в нём.



"Мы по-прежнему рекомендуем гражданам США проявлять осторожность при поездках за границу из-за непредсказуемого характера пандемии", - добавлено в сообщении.

