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06.08.2020 21:48
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МЭР РФ посчитал инфляцию в июле и ждёт дефляцию в августе

Минэкономразвития России вечером 6 июля заявил о том, что уровень инфляции в июле составил 3,4% в годовом выражении, что соответствует прогнозу. Ведомство ожидает дефляцию на уровне 0,1-0,2% в месячном выражении в августе, сообщается в опубликованной министерством «Картине инфляции».

Отмечается, что в годовом выражении уровень инфляции в августе составит 3,4-3,5%.

«По оценке Минэкономразвития России, при сохранении относительно стабильной курсовой динамики, а также благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции, в августе ожидается дефляция на уровне от -0,2% м/м до -0,1% м/м, что соответствует диапазону 3,4–3,5% г/г», – говорится в документе.

По словам директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования МЭР Екатерины Власовой, рост цен в июле связан преимущественно с восстановлением деловой активности в сфере услуг после снятия карантинных ограничений в значительном числе регионов, а также сезонными тенденциями на рынке плодоовощной продукции.

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Комментарии (5)

Alex000
О, я только сегодня в очередной раз вспомнил про выход на дефляцию в свете глубины падения, и вот оно. Нате. Ожидается полной ложкой.

Есть таки, есть уверенность в завтрашнем дне. От слова "дно", а не "день".
ProstoZloy
Они там в МЭР - "все малахольные"? Какая "стабильность" при падении рубля почти на 15% за полгода?!
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