МЭР РФ посчитал инфляцию в июле и ждёт дефляцию в августе

Минэкономразвития России вечером 6 июля заявил о том, что уровень инфляции в июле составил 3,4% в годовом выражении, что соответствует прогнозу. Ведомство ожидает дефляцию на уровне 0,1-0,2% в месячном выражении в августе, сообщается в опубликованной министерством «Картине инфляции».

Отмечается, что в годовом выражении уровень инфляции в августе составит 3,4-3,5%.



«По оценке Минэкономразвития России, при сохранении относительно стабильной курсовой динамики, а также благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции, в августе ожидается дефляция на уровне от -0,2% м/м до -0,1% м/м, что соответствует диапазону 3,4–3,5% г/г», – говорится в документе.

