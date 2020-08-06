Защитников Сафронова не пустили на запланированную в СИЗО встречу под ковидным предлогом

Троим адвокатам обвиняемого по статье о госизмене Ивана Сафронова отказали в визите 6 августа в столичный изолятор «Лефортово» для беседы с подзащитным. Защитника из Петербурга Ивана Павлова не пустили и к другой обвиняемой по аналогичной статье Карине Цуркан. Как пишет «Коммерсантъ», трое адвокатов Сафронова приехали на согласованную и заранее запланированную встречу утром. Им сразу сказали, что к обвиняемому не пустят, так как справки об отсутствии коронавируса оказались на один день просроченными. При этом у одного из адвокатов справка оказалась «свежей», ему пообещали что пропустят к Сафронову, но до 17.30, то есть окончания приема, но больше никто из сотрудников СИЗО не появился.

Адвокат Иван Павлов также планировал посетить другую свою подзащитную, которой также вменяют госизмену, но и с ней поговорить ему не удалось, хотя дело Цуркан в скором времени должно быть передано в прокуратуру. Павлов отметил, что его подзащитных объединяет не только состав статьи, но и следователи из одного и того же 1-го отдела Следственного управления ФСБ. Цуркан оказалась помещена на карантин из-за подозрений на COVID-19, хотя результаты тестов еще не пришли. Павлов несостоявшуюся встречу объяснил тем, что ФСБ пыталась привлечь его и коллег к дисциплинарной ответственности за отказ дать подписки о неразглашении данных следствия. По версии следствия, бывший журналист и советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал секретную информацию чешской разведке. Сегодня стали известны некоторые подробности из материалов дела. Якобы информацию он отправлял с домашнего компьютера, для шифрования использовал VeraCrypt, а пароли брал из англоязычной книги советского диссидента Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина».