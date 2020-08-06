В Среднеуральском монастыре мятежного схиигумена Сергия скончалась 15-летняя девочка

В Среднеуральском монастыре, на который просили обратить внимание из-за издевательств над детьми, скончалась 15-летняя девочка. Об этом этом 6 августа сообщает РИА «Новости» со ссылкой на детского омбудсмена в Свердловской области Игоря Морокова.

На месте работают следователи, которые выясняют все обстоятельства смерти.

«Это трагедия, связанная со здоровьем. Это очень грустная история, родители бились за девочку, но все-таки такое состояние здоровья», - заявил Мороков, добавив, что «нашей темы здесь нет» и «скорее всего, наше вмешательство здесь не нужно».