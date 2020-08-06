В Среднеуральском монастыре мятежного схиигумена Сергия скончалась 15-летняя девочка
В Среднеуральском монастыре, на который просили обратить внимание из-за издевательств над детьми, скончалась 15-летняя девочка. Об этом этом 6 августа сообщает РИА «Новости» со ссылкой на детского омбудсмена в Свердловской области Игоря Морокова.
На месте работают следователи, которые выясняют все обстоятельства смерти.
«Это трагедия, связанная со здоровьем. Это очень грустная история, родители бились за девочку, но все-таки такое состояние здоровья», - заявил Мороков, добавив, что «нашей темы здесь нет» и «скорее всего, наше вмешательство здесь не нужно».
Ранее в своём расследовании Ксения Собчак рассказала об избиении детей и даже возможном насильном удержании людей в Среднеуральском монастыре. Журналист попросила СК, Генпрокуратуру и уполномоченного по правам ребёнка в РФ провести проверку. Детский омбудсмен России Анна Кузнецова отреагировала 27 июля. Она заявила, что монастырь на Урале ещё до фильма Ксении Собчак привлекал внимание «тревожными сигналами». Их на месте проверяли региональный детский омбудсмен и уполномоченные структуры, однако подтверждения ни разу не нашли.