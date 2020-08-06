Комитет по контролю за имуществом Петербурга проверил, как торговые центры Северной столицы, возобновившие работу на прошлой неделе, соблюдают коронавирусные меры безопасности. Как сообщили 6 августа в пресс-службе ведомства, одновременно были обследованы девять моллов в Адмиралтейском, Московском, Центральном, Фрунзенском, Красногвардейском, Приморском, Невском районах. Большинство объектов ранее уже попадали в список нарушителей противоковидных мер, когда их работа была ограничена, пояснили в ведомстве.

ККИ проверил, носят ли сотрудники и посетители маски и перчатки, есть ли в магазинах дезинфекторы для рук и разметка для социальной дистанции, а также QR-коды, которые подтверждают разрешение на работу.

В основном, правила безопасности соблюдались, сообщили в ККИ. Но ряд нарушений — в частности, отсутствие масок и перчаток – чиновники все нашли. Пока проверяющие ограничились воспитательными беседами с торговцами и раздачей памяток.

«В случае выявления нарушения при повторной проверке в отношении собственников торговых объектов будут составляться протоколы об административном правонарушении», - предупредили в ведомстве.