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06.08.2020 20:38
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Смольный проверил масочно-перчаточный режим в девяти ТЦ. Нарушители отделались предупреждениями и вручением памяток

Комитет по контролю за имуществом Петербурга проверил, как торговые центры Северной столицы, возобновившие работу на прошлой неделе, соблюдают коронавирусные меры безопасности. Как сообщили 6 августа в пресс-службе ведомства, одновременно были обследованы девять моллов в Адмиралтейском, Московском, Центральном, Фрунзенском, Красногвардейском, Приморском, Невском районах. Большинство объектов ранее уже попадали в список нарушителей противоковидных мер, когда их работа была ограничена, пояснили в ведомстве.

ККИ проверил, носят ли сотрудники и посетители маски и перчатки, есть ли в магазинах дезинфекторы для рук и разметка для социальной дистанции, а также QR-коды, которые подтверждают разрешение на работу.

Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ
Фото: ККИ

В основном, правила безопасности соблюдались, сообщили в ККИ. Но ряд нарушений — в частности, отсутствие масок и перчаток – чиновники все нашли. Пока проверяющие ограничились воспитательными беседами с торговцами и раздачей памяток.

«В случае выявления нарушения при повторной проверке в отношении собственников торговых объектов будут составляться протоколы об административном правонарушении», - предупредили в ведомстве.

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Комментарии (6)

Squaw
А какого кегельбана у нас уже китайцы по городу шарахаются? Группами? А?
VKuser152997575
Скукко!! Не раздают бесплатно маски горожанам ,не делают массовые бесплатные тесты,либо штрафы либо показуха.Сбеглов,дружбан сказочного.
Brit
От ковида уже никто не умирает, а чиновники считают, что кроме ковида других проблем нет.
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