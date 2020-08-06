Лукашенко пообещал не выдавать задержанных россиян Украине, пока их вина не будет доказана
Белорусский лидер заявил, что не выдаст задержанных в Белоруссии россиян, пока Украина не докажет их вину.
«Такого вопроса у меня не стояло и стоять не будет. У нас есть международное соглашение с Россией и Украиной», - сказал Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону 6 августа, указав, что генпрокуроры и правоохранительные органы трёх стран находятся в контакте друг с другом.
«Никто никого не выдаёт, пока не установят вину. Страна, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей», - подчеркнул президент.
Он также добавил, что вмешательство другого государства в суверенные дела Белоруссии «недопустимо и отвратительно, особенно если это происходит со стороны родных друзей».
В этом же интервью Лукашенко заявил, что белорусские власти «контролировали полностью» вагнеровцев и видели, что «пахнет жареным».
29 июля стало известно, что в Белоруссии задержали 33 россиянина. Как заявили белорусские власти, они якобы являются членами ЧВК Вагнера.
Украина считает, что россияне могли участвовать в боевых действиях в Донбассе. Киев попросил Минск выдать ему задержанных граждан РФ, а Владимир Зеленский уже обсудил этот вопрос с Лукашенко. Белоруссия в ответ передала Украине информацию о россиянах. В Кремле, в свою очередь, заверили, что у российской стороны нет сведений о противоправных действиях сограждан. Посол РФ в Минске сообщил, что россияне опоздали на рейс в «одну из стран Латинской Америки».