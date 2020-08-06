Лукашенко пообещал не выдавать задержанных россиян Украине, пока их вина не будет доказана

Белорусский лидер заявил, что не выдаст задержанных в Белоруссии россиян, пока Украина не докажет их вину.

«Такого вопроса у меня не стояло и стоять не будет. У нас есть международное соглашение с Россией и Украиной», - сказал Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону 6 августа, указав, что генпрокуроры и правоохранительные органы трёх стран находятся в контакте друг с другом.

«Никто никого не выдаёт, пока не установят вину. Страна, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей», - подчеркнул президент.