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06.08.2020 20:16
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Лукашенко пообещал не выдавать задержанных россиян Украине, пока их вина не будет доказана

Белорусский лидер заявил, что не выдаст задержанных в Белоруссии россиян, пока Украина не докажет их вину.

«Такого вопроса у меня не стояло и стоять не будет. У нас есть международное соглашение с Россией и Украиной», - сказал Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону 6 августа, указав, что генпрокуроры и правоохранительные органы трёх стран находятся в контакте друг с другом.

«Никто никого не выдаёт, пока не установят вину. Страна, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей», - подчеркнул президент.

Он также добавил, что вмешательство другого государства в суверенные дела Белоруссии «недопустимо и отвратительно, особенно если это происходит со стороны родных друзей».

В этом же интервью Лукашенко заявил, что белорусские власти «контролировали полностью» вагнеровцев и видели, что «пахнет жареным».

29 июля стало известно, что в Белоруссии задержали 33 россиянина. Как заявили белорусские власти, они якобы являются членами ЧВК Вагнера.

Украина считает, что россияне могли участвовать в боевых действиях в Донбассе. Киев попросил Минск выдать ему задержанных граждан РФ, а Владимир Зеленский уже обсудил этот вопрос с Лукашенко. Белоруссия в ответ передала Украине информацию о россиянах. В Кремле, в свою очередь, заверили, что у российской стороны нет сведений о противоправных действиях сограждан. Посол РФ в Минске сообщил, что россияне опоздали на рейс в «одну из стран Латинской Америки».

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Комментарии (15)

***_555
Сколько на этот раз? Сколько миллиардов у.е. Россия подарит бацьке?
alex-un
Грош цена всем обещаниям "батьки" и этому тоже.
Агроном аэродрома
Походу, вызванные вчера послы занесли разные по объёму суммы. А российский ещё и папочку продемонстрировал..
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