День открытых дверей от «Калейдоскопа творчества» в Минске пользуется небывалой популярностью. Явку обеспечила находчивая оппозиция
Сотни людей собрались на Киевской площади в Минске вечером 6 августа, где проходит день открытых дверей организации «Калейдоскоп творчества». Их туда позвала Тихановская и ее штаб после того, как митинг в Парке дружбы народов запретили.
Видео с площади публикует портал TYT.BY. Пока в сквере вечером 6 августа пели «Песняры», вокруг начала собираться толпа. Не все стремятся пройти кордоны, пока не приехала Светлана Тихановская. Молодой человек, который отвечает за музыкальное сопровождение дня открытых дверей, включил песню Виктора Цоя «Перемен». Он сообщил изданию, что на мероприятии был задействован в принудительном порядке, сам работает во Дворце детей и молодежи. «Но, скорее всего, с завтрашнего дня уже нет», — добавил он.
Митинг должен был состояться в Парке дружбы народов, но оказалось, что там отмечают День железнодорожных войск. Журналисты сообщают, что там в настоящее время проходят «соревнования по распиливанию рельсов и сращению их в полевых условиях».
Объединенный штаб оппозиционных кандидатов, которые поддерживают Тихановскую, сделал ход конем после отказа в проведении акции протеста и заявил, что придет на день открытых дверей в качестве простых посетителей.
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