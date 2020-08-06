Сотни людей собрались на Киевской площади в Минске вечером 6 августа, где проходит день открытых дверей организации «Калейдоскоп творчества». Их туда позвала Тихановская и ее штаб после того, как митинг в Парке дружбы народов запретили.



Видео с площади публикует портал TYT.BY. Пока в сквере вечером 6 августа пели «Песняры», вокруг начала собираться толпа. Не все стремятся пройти кордоны, пока не приехала Светлана Тихановская. Молодой человек, который отвечает за музыкальное сопровождение дня открытых дверей, включил песню Виктора Цоя «Перемен». Он сообщил изданию, что на мероприятии был задействован в принудительном порядке, сам работает во Дворце детей и молодежи. «Но, скорее всего, с завтрашнего дня уже нет», — добавил он.