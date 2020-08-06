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06.08.2020 18:35
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Читатели «Фонтанки» выбрали десять финалисток «Мисс SUP — 2020»

Фото: pixabay

Завершился второй этап конкурса «Мисс SUP — 2020». Читатели «Фонтанки» путем голосования определили десять красавиц, которые примут участие в финальном дефиле в день фестиваля «Фонтанка-SUP» 8 августа.

В финал прошли:

  • Наченская Анастасия
Наченская Анастасия
Наченская АнастасияФото: предоставлено участницей конкурса «Мисс SUP — 2020»
  • Рамкова Анна
Фото: предоставлено участницей конкурса «Мисс SUP — 2020»
  • Михеева Екатерина
Фото: предоставлено участницей конкурса «Мисс SUP — 2020»
  • Воробьева Анна
Фото: предоставлено участницей конкурса «Мисс SUP — 2020»
  • Королева Дина
Фото: предоставлено участницей конкурса «Мисс SUP — 2020»
  • Новикова Александра
Фото: предоставлено участницей конкурса «Мисс SUP — 2020»
  • Скрябина Анна
Фото: предоставлено участницей конкурса «Мисс SUP — 2020»
  • Бережкова Елена
Фото: предоставлено участницей конкурса «Мисс SUP — 2020»
  • Гладун Юлия
Фото: предоставлено участницей конкурса «Мисс SUP — 2020»
  • Алешина Юлия

Посмотреть, как голосовали за других конкурсанток, можно здесь

Девушкам, после того как они проплывут вместе со всеми в карнавальной колонне, предстоит на фестивальной сцене ответить на вопросы ведущего и продефилировать в купальниках. После чего высококвалифицированное жюри выберет «Мисс SUP — 2020». Ей достанется главный приз - доска для сапсёрфинга. Остальные красавицы получат подарки от компании «Леврана» , бренда спортивной одежды EMDI. Beauty партнер финала конкурса - салон красоты Sахар предоставит финалисткам подарочные сертификаты на свои услуги.

Уже в эту субботу жители 96 городов из 10 стран яркой карнавальной волной пройдут девять километров по красивейшему маршруту рек и каналов в центре Петербурга.

Расписание и программу фестиваля можно узнать здесь. Обращаем ваше внимание, что стать участником яркого карнавала в день фестиваля - не получится.

«Фонтанка-SUP» — международный фестиваль-карнавал SUP-серфинга, который с 2016 года проводит городской портал «Фонтанка.ру». Любители сапсёрфа ежегодно объединяются под девизом «В Питере — плыть!» и проходят более 8 километров по водному маршруту в историческом центре Петербурга. 2020 год — юбилейный. Пятый SUP-фест задуман как подарок для горожан в честь 20-летия «Фонтанки.ру». Фестиваль с каждым годом растет. В прошлом году более 1000 человек прошли на падлбордах по акваториям Мойки, Фонтанки, Крюкова канала и канала Грибоедова. Событие стало крупнейшим в Восточной Европе. В этом году фестиваль будет организован с учетом рекомендаций по противодействию распространению вируса COVID-19.

Партнеры:

Официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA

Официальный страховой партнер — компания «ГАЙДЕ»

Командный партнер — Setl Group

Командный партнер — Группа «Эталон»

Командный партнер — Сеть гипермаркетов «Лента»

SUP-партнер — компания GLADIATOR

Партнер фестиваля — компания «Леврана»

Партнер фестиваля — бренд спортивной одежды EMDI

Партнер фестиваля — бренд Luckroute

Фото: pixabay
Наченская Анастасия
Наченская АнастасияФото: предоставлено участницей конкурса «Мисс SUP — 2020»
Фото: предоставлено участницей конкурса «Мисс SUP — 2020»
Фото: предоставлено участницей конкурса «Мисс SUP — 2020»
Фото: предоставлено участницей конкурса «Мисс SUP — 2020»
Фото: предоставлено участницей конкурса «Мисс SUP — 2020»
Фото: предоставлено участницей конкурса «Мисс SUP — 2020»
Фото: предоставлено участницей конкурса «Мисс SUP — 2020»
Фото: предоставлено участницей конкурса «Мисс SUP — 2020»
Фото: предоставлено участницей конкурса «Мисс SUP — 2020»

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