Читатели «Фонтанки» выбрали десять финалисток «Мисс SUP — 2020»

Завершился второй этап конкурса «Мисс SUP — 2020». Читатели «Фонтанки» путем голосования определили десять красавиц, которые примут участие в финальном дефиле в день фестиваля «Фонтанка-SUP» 8 августа.

Девушкам, после того как они проплывут вместе со всеми в карнавальной колонне, предстоит на фестивальной сцене ответить на вопросы ведущего и продефилировать в купальниках. После чего высококвалифицированное жюри выберет «Мисс SUP — 2020». Ей достанется главный приз - доска для сапсёрфинга. Остальные красавицы получат подарки от компании «Леврана» , бренда спортивной одежды EMDI . Beauty партнер финала конкурса - салон красоты Sахар предоставит финалисткам подарочные сертификаты на свои услуги.

Посмотреть, как голосовали за других конкурсанток, можно здесь

Уже в эту субботу жители 96 городов из 10 стран яркой карнавальной волной пройдут девять километров по красивейшему маршруту рек и каналов в центре Петербурга.



Расписание и программу фестиваля можно узнать здесь. Обращаем ваше внимание, что стать участником яркого карнавала в день фестиваля - не получится.



«Фонтанка-SUP» — международный фестиваль-карнавал SUP-серфинга, который с 2016 года проводит городской портал «Фонтанка.ру». Любители сапсёрфа ежегодно объединяются под девизом «В Питере — плыть!» и проходят более 8 километров по водному маршруту в историческом центре Петербурга. 2020 год — юбилейный. Пятый SUP-фест задуман как подарок для горожан в честь 20-летия «Фонтанки.ру». Фестиваль с каждым годом растет. В прошлом году более 1000 человек прошли на падлбордах по акваториям Мойки, Фонтанки, Крюкова канала и канала Грибоедова. Событие стало крупнейшим в Восточной Европе. В этом году фестиваль будет организован с учетом рекомендаций по противодействию распространению вируса COVID-19.

