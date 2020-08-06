Автобус въехал в книжный магазин в Тюмени, пробив витрину. Среди пострадавших — ребенок
Серьезное ДТП с участием автобуса произошло вечером 6 августа в Тюмени. Он «привез» пассажиров прямо в магазин. Шесть человек пострадали.
Как сообщается в группе ГИБДД Тюменской области «ВКонтакте», около пяти часов вечера по местному времени 57-летний водитель автобуса ПАЗ 62-го маршрута въехал в книжный магазин, который располагается на первом этаже дома 59 по Ямской улице. На кадрах с места ДТП видно, что он проломил стену с витриной и частично заехал в помещение, сметя стеллажи.
Автобус следовал по Ямской со стороны Полевой улицы в направлении улицы Льва Толстого. По словам 57-летнего водителя, он уходил от столкновения с попутным легковым автомобилем.
В момент ДТП в автобусе находились 18 пассажиров. В результате аварии пострадали шестеро из них, в том числе 10-летний ребенок. Как рассказали 72.ru в департаменте здравоохранения региона, у всех пострадавших поверхностные травмы, после осмотра и оказания помощи они остались на месте.