Серьезное ДТП с участием автобуса произошло вечером 6 августа в Тюмени. Он «привез» пассажиров прямо в магазин. Шесть человек пострадали.



Как сообщается в группе ГИБДД Тюменской области «ВКонтакте», около пяти часов вечера по местному времени 57-летний водитель автобуса ПАЗ 62-го маршрута въехал в книжный магазин, который располагается на первом этаже дома 59 по Ямской улице. На кадрах с места ДТП видно, что он проломил стену с витриной и частично заехал в помещение, сметя стеллажи.