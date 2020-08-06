Собчак заплатит за поддержку Сафронова. Суд назвал ее нарушительницей

Телеведущая Ксения Собчак наказана административным штрафом за пикет в поддержку обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова. Она должна 20 тысяч рублей.



Заседание по делу Собчак прошло в Мещанском районном суде Москвы 6 августа, Собчак вменили пятую часть статьи о нарушении правил пикетирования. Судья Дьячкова сочла, что нахождение телеведущей у здания ФСБ на Лубянке 7 июля было несанкционированным, и наказала ее штрафом в 20 тысяч рублей.



Ранее адвокат журналиста заявлял, что она виновной себя не считает.

