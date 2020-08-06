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06.08.2020 17:07
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Собчак заплатит за поддержку Сафронова. Суд назвал ее нарушительницей

Телеведущая Ксения Собчак наказана административным штрафом за пикет в поддержку обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова. Она должна 20 тысяч рублей.

Заседание по делу Собчак прошло в Мещанском районном суде Москвы 6 августа, Собчак вменили пятую часть статьи о нарушении правил пикетирования. Судья Дьячкова сочла, что нахождение телеведущей у здания ФСБ на Лубянке 7 июля было несанкционированным, и наказала ее штрафом в 20 тысяч рублей.

Ранее адвокат журналиста заявлял, что она виновной себя не считает.

Ксения Собчак была задержана на пикете в защиту бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова на Лубянке 7 июля. Никаких плакатов у нее было. О том, кто такой Иван Сафронов, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

260708081
Зачем разрешение для одиночного пикета?
lamer
Почему не ввести ограничения привлекавшимся по административным статьям. Нарушил, например, ПДД и в президенты баллотироваться нельзя.
Позорит Ксюша крестного. Нехорошо это.
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