Собчак заплатит за поддержку Сафронова. Суд назвал ее нарушительницей
Телеведущая Ксения Собчак наказана административным штрафом за пикет в поддержку обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова. Она должна 20 тысяч рублей.
Заседание по делу Собчак прошло в Мещанском районном суде Москвы 6 августа, Собчак вменили пятую часть статьи о нарушении правил пикетирования. Судья Дьячкова сочла, что нахождение телеведущей у здания ФСБ на Лубянке 7 июля было несанкционированным, и наказала ее штрафом в 20 тысяч рублей.
Ранее адвокат журналиста заявлял, что она виновной себя не считает.
Ксения Собчак была задержана на пикете в защиту бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова на Лубянке 7 июля. Никаких плакатов у нее было. О том, кто такой Иван Сафронов, читайте в материале «Фонтанки».