Госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России, развёрнутый на стадионе вблизи зоны ЧС в Бейруте, заработал в 15:00 мск 6 августа для приёма пострадавших в результате взрыва.

Как сообщает пресс-служба МЧС, задачи госпиталя определены в ходе совещания с ливанской стороной. Он будет работать круглосуточно на случай, если под завалами спасатели найдут раненых, а также амбулаторно принимать пациентов. МЧС России организовало несколько рейсов в Бейрут для доставки более 120 спасателей, а также шести кинологических расчётов.



Мощный взрыв произошел в столице Ливана в районе порта вечером 5 августа. По последним данным, погибли 135 человек, около 5 тысяч пострадали. Среди погибших — известный французский архитектор Жан-Марк Бонфис и ещё около 40 граждан Франции, а также десять членов пожарной команды, которые тушили возгорание в порту в момент взрыва. По оценкам властей, в городе повреждены около половины зданий, около 300 тысяч человек остались без крова, больницы переполнены. Всего в Бейруте, по разным подсчётам, от 300 тысяч до 2 миллионов человек. Точных данных нет, поскольку перепись населения там не проводилась несколько десятилетий.



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