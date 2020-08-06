FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
73.28р86.63р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
06.08.2020 16:21
1
Печать

Группа Rambler, принадлежащая Сбербанку и миллиардеру Мамуту, получила 72 млн рублей господдержки

Входящие в группу Rambler интернет-издания Lenta.Ru и Gazeta.Ru получат более 72 млн господдержки. Об этом 6 августа сообщает РБК.

По данным издания, Роспечать заключила соглашения со структурами холдинга на предоставление субсидий из федерального бюджета. ООО «Лента.Ру» получит до конца года более 40,8 млн руб., АО «Газета.Ру» — 31,2 млн руб., ООО «Рамблер Групп» — 7,5 млн руб. Деньги можно будет потратить только на оплату труда сотрудников.

В Rambler при этом заверили, что недостатка собственных средств не испытывают, а зарплата выплачивается в полном объеме и без задержек.

При этом РБК отмечает, что заявки от СМИ на господдержку подавались в Роспечать до 29 мая. В середине июля был опубликован список изданий, которым предоставят субсидии, и Rambler в нем не значился.

Основным владельцем головной компании холдинга ООО «Эпоха Диджитал» является Сбербанк (55%), еще 45% принадлежат бизнесмену Александру Мамуту.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний