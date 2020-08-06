Группа Rambler, принадлежащая Сбербанку и миллиардеру Мамуту, получила 72 млн рублей господдержки

Входящие в группу Rambler интернет-издания Lenta.Ru и Gazeta.Ru получат более 72 млн господдержки. Об этом 6 августа сообщает РБК.



По данным издания, Роспечать заключила соглашения со структурами холдинга на предоставление субсидий из федерального бюджета. ООО «Лента.Ру» получит до конца года более 40,8 млн руб., АО «Газета.Ру» — 31,2 млн руб., ООО «Рамблер Групп» — 7,5 млн руб. Деньги можно будет потратить только на оплату труда сотрудников.



В Rambler при этом заверили, что недостатка собственных средств не испытывают, а зарплата выплачивается в полном объеме и без задержек.

