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06.08.2020 13:15
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Дело об «очумелых ручках» полковника Беляева докатилось до финала. Страсть к полицейскому квадроциклу он искупил пожертвованием

В Петербурге прекращено уголовное дело в отношении 53-летнего полковника Николая Беляева, который обвинялся в желании овладеть казённой спецтехникой, а если по УК РФ — в превышении должностных полномочий.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 6 августа, Беляев оказался в Октябрьском районном суде из-за того, что, будучи начальником ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти» не смог устоять перед красотой техники и возжелал овладеть полицейским квадроциклом Suzuki стоимостью почти 300 тысяч рублей, который находился на балансе ОМВД по Курортному району. Списав и забрав его себе, он провёл с казённой спецтехникой несколько зимних месяцев, пока к нему не пришли сотрудники УСБ.

По информации пресс-службы, с ходатайством о прекращении уголовного дела к суду обратился следователь. Он указал, что Беляев впервые обвиняется в совершении преступления средней тяжести, не судим, по месту работы характеризуется положительно, а также признал вину и раскаялся. По его словам, обвиняемый также перевёл пять тысяч рублей в общественную организацию инвалидов, пенсионеров и ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск города и области.

Полковнику назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

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