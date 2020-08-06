Дело об «очумелых ручках» полковника Беляева докатилось до финала. Страсть к полицейскому квадроциклу он искупил пожертвованием
В Петербурге прекращено уголовное дело в отношении 53-летнего полковника Николая Беляева, который обвинялся в желании овладеть казённой спецтехникой, а если по УК РФ — в превышении должностных полномочий.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 6 августа, Беляев оказался в Октябрьском районном суде из-за того, что, будучи начальником ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти» не смог устоять перед красотой техники и возжелал овладеть полицейским квадроциклом Suzuki стоимостью почти 300 тысяч рублей, который находился на балансе ОМВД по Курортному району. Списав и забрав его себе, он провёл с казённой спецтехникой несколько зимних месяцев, пока к нему не пришли сотрудники УСБ.
По информации пресс-службы, с ходатайством о прекращении уголовного дела к суду обратился следователь. Он указал, что Беляев впервые обвиняется в совершении преступления средней тяжести, не судим, по месту работы характеризуется положительно, а также признал вину и раскаялся. По его словам, обвиняемый также перевёл пять тысяч рублей в общественную организацию инвалидов, пенсионеров и ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск города и области.
Полковнику назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.