Дело об «очумелых ручках» полковника Беляева докатилось до финала. Страсть к полицейскому квадроциклу он искупил пожертвованием

В Петербурге прекращено уголовное дело в отношении 53-летнего полковника Николая Беляева, который обвинялся в желании овладеть казённой спецтехникой, а если по УК РФ — в превышении должностных полномочий.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 6 августа, Беляев оказался в Октябрьском районном суде из-за того, что, будучи начальником ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти» не смог устоять перед красотой техники и возжелал овладеть полицейским квадроциклом Suzuki стоимостью почти 300 тысяч рублей, который находился на балансе ОМВД по Курортному району. Списав и забрав его себе, он провёл с казённой спецтехникой несколько зимних месяцев, пока к нему не пришли сотрудники УСБ.