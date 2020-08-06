Биржа снова осталась без реставратора. Эрмитаж и «Геоизол» расторгли контракт

Государственный Эрмитаж и ООО «Геоизол» расторгли очередной контракт на реставрацию здания Биржи и приспособление его для современного использования. У предыдущего подрядчика с объектом тоже радикально не сложилось.



Допсоглашение о расторжении контракта подписано 3 августа, опубликовано 6-го числа. В нем сообщается, что решение принято по соглашению сторон. При этом уточняется, что на момент расторжения работы не выполнялись и не оплачивались. Сам контракт на 285 млн был подписан в конце июля, на работы отводилось 8 месяцев.

