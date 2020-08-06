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06.08.2020 12:57
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Биржа снова осталась без реставратора. Эрмитаж и «Геоизол» расторгли контракт

Государственный Эрмитаж и ООО «Геоизол» расторгли очередной контракт на реставрацию здания Биржи и приспособление его для современного использования. У предыдущего подрядчика с объектом тоже радикально не сложилось.

Допсоглашение о расторжении контракта подписано 3 августа, опубликовано 6-го числа. В нем сообщается, что решение принято по соглашению сторон. При этом уточняется, что на момент расторжения работы не выполнялись и не оплачивались. Сам контракт на 285 млн был подписан в конце июля, на работы отводилось 8 месяцев.

Гендиректор «Геоизола» Елена Лашкова подтвердила расторжение контракта и уточнила, что инициатором выступил как раз Эрмитаж. По ее словам, стороны заверили друг друга во взаимном уважении и готовности работать вместе дальше. В самом Эрмитаже распространяться о причинах не стали и сообщили, что официальная информация вскоре будет опубликована.

Это не первый подрядчик, который уходит с объекта, однако в прошлый раз все происходило более конфликтно. Эрмитаж расторг договор с «Меандром», речь даже шла о внесении компании в список недобросовестных поставщиков. «Фонтанка» подробно писала о проблемах, которые возникли у подрядчика на этом объекте и на других. Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить компанию, ее гендиректор изложил свою позицию в интервью «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Геоизол? Биржа? 285М? 8 мес.? ................... Не верю
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