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06.08.2020 12:50
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ФСБ и налоговики взялись за тёпленькое. У крупнейшего производителя батарей идут обыски

Сотрудники ФСБ и налоговой пришли с обысками в компанию Forte, занимающую лидирующие позиции в России на рынке производителей радиаторных батарей. Мероприятия проходят в офисах Ростовской и Волгоградской областей 6 августа.

Правоохранителей заинтересовали операции с металлическим ломом, который компания закупает для производства радиаторных батарей. «Эта сфера, несмотря на регулярно меняющееся законодательство, остается зоной повышенного риска неуплаты налогов», — уточнил собеседник РБК.

По версии налоговиков, компании, входящие в группу Forte, не заплатили НДС, но получили за него возмещение. Сумма возмещенного НДС превысила 800 млн рублей, в результате «налоговые поступления от деятельности группы имеют отрицательные показатели» при обороте, который оценивается в 40 млрд руб.

Ранее налоговики выдвинули похожие претензии одному из крупнейших переработчиков лома — компании «Роскат» — на общую сумму около 2 млрд руб.

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Комментарии (1)

dimas062
По новому бенефициару через годик будет понятно правда налоги не платили (неуплату дани у нас не прощают абы кому) или банальный отжим.
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