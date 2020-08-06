ФСБ и налоговики взялись за тёпленькое. У крупнейшего производителя батарей идут обыски

Сотрудники ФСБ и налоговой пришли с обысками в компанию Forte, занимающую лидирующие позиции в России на рынке производителей радиаторных батарей. Мероприятия проходят в офисах Ростовской и Волгоградской областей 6 августа.



Правоохранителей заинтересовали операции с металлическим ломом, который компания закупает для производства радиаторных батарей. «Эта сфера, несмотря на регулярно меняющееся законодательство, остается зоной повышенного риска неуплаты налогов», — уточнил собеседник РБК.



По версии налоговиков, компании, входящие в группу Forte, не заплатили НДС, но получили за него возмещение. Сумма возмещенного НДС превысила 800 млн рублей, в результате «налоговые поступления от деятельности группы имеют отрицательные показатели» при обороте, который оценивается в 40 млрд руб.

