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05.08.2020 23:31
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В летальную статистику Москвы попали ещё 13 человек. Число смертей в стране превысило 14 500

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти ещё 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на COVID-19 в Москве. Новые смерти внесли в статистику 5 августа.

Таким образом, в столице за весь период пандемии скончались 4 534 человека. Город прочно занимает первое место по числу жертв коронавируса в России. На столицу приходится более трети всех смертей в стране.

С учётом свежих данных, в России за время пандемии умерли 14 503 человека. Второе место в летальной статистике занимает Петербург, где скончалось 2 102 человека. На третьем держится Московская область, где подтверждено 1 119 умерших. По официальным данным, до сих пор не зарегистрировано ни одного смертельного случая в Ненецком автономном округе и в Сахалинской области, одна смерть подтверждена на Чукотке.

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Комментарии (2)

32717768
С такими жизнеутверждающими результатами, предлагаю Роспотребнадзору срочно снимать все ограничения! Открывать все границы и раздавать леденцы на площадях городов.
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