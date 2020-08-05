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05.08.2020 23:22
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Биатлонист Шипулин и его семья вылечились от COVID-19

Бронзовый призер Олимпийских игр-2014 по биатлону Антон Шипулин в инстаграме сообщил о том, что он сам и вся его семья вылечились от COVID-19

"Наконец наша изоляция подошла к концу! Мы сдали тесты - коронавируса нет, мы все здоровы", - написал спортсмен.

Шапулин добавил, что послезавтра с домочадцами отправится из Сочи домой. "Сейчас успеваем отдохнуть по полной, чтобы хоть как-то компенсировать упущенное время отпуска", - написал Шипулин.

Спортсмен также поблагодарил врачей и сотрудников Роспотребнадзора в Сочи за "труд и самоотдачу".

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин сообщил о том, что заболел коронавирусом 27 июля, также положительные тесты сдали и практически все члены его семьи.

Антон Шипулин — российский биатлонист, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов. Спортивную карьеру завершил в 2018 году. В 2019 году стал депутатом Государственной думы.

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