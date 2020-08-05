Биатлонист Шипулин и его семья вылечились от COVID-19

Бронзовый призер Олимпийских игр-2014 по биатлону Антон Шипулин в инстаграме сообщил о том, что он сам и вся его семья вылечились от COVID-19



"Наконец наша изоляция подошла к концу! Мы сдали тесты - коронавируса нет, мы все здоровы", - написал спортсмен.