«Стало невмоготу отмазывать». Ведущую ГТРК «Камчатка» уволили после того, как она собрала митинг в поддержку Хабаровска
Ведущая новостей на государственном телеканале Александра Новикова осталась без работы после того, как организовала акцию протеста. По её мнению, руководство ГТРК «Камчатка» больше не в силах её прикрывать.
Видео-прощание с коллективом ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) Новикова 5 августа выложила в своём Instagram. «Меня уволили по собственному желанию на следующий день, после того, как я собрала людей на площади. Уговор у нас с шефом был: когда станет невмоготу меня отмазывать, я напишу заявление. Я сдержала слово», - объясняет телеведущая.
Александра Новикова прославилась после того, как во время записи программы «Вести» не смогла сдержать эмоции рассказывая о повышении социальных выплат в России на три процента. Она расхохоталась на фразе «137 рублей льготник может направить на приобретение путёвки в санаторий, а оставшиеся - на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно». Запись шла не в прямом эфире, но в феврале фрагмент попал в Сеть. Гендиректор канала позднее сообщил, что с ведущей провели профилактическую беседу.
В марте Новикова в Instagram раскритиковала голосование по поправкам в Конституцию. Она заявила, что плебисцит «проводится для отвода глаз», назвала его незаконным и отказалась идти голосовать. Директор телерадиокомпании Алексей Костылев ответил изданию «Подъём», что сотрудницу снова ждёт беседа, никаких санкций её высказывание не повлечёт.