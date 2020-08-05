«Стало невмоготу отмазывать». Ведущую ГТРК «Камчатка» уволили после того, как она собрала митинг в поддержку Хабаровска

Ведущая новостей на государственном телеканале Александра Новикова осталась без работы после того, как организовала акцию протеста. По её мнению, руководство ГТРК «Камчатка» больше не в силах её прикрывать.

Видео-прощание с коллективом ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) Новикова 5 августа выложила в своём Instagram. «Меня уволили по собственному желанию на следующий день, после того, как я собрала людей на площади. Уговор у нас с шефом был: когда станет невмоготу меня отмазывать, я напишу заявление. Я сдержала слово», - объясняет телеведущая.