Съемки фильма про Ленинградскую симфонию Шостаковича и велогонка перекроют движение в Петербурге
В ближайшие выходные в схему движения транспорта в Петербурге внесут изменения культурное и спортивное события. В центре города будут перекрывать улицы для съемок кино, а в Курортном районе пройдет велогонка.
Как сообщает 5 августа пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, в связи со съемками художественного фильма «Седьмая Симфония» с 23:00 7 августа до 5:00 10 августа будет перекрыто движение по набережной Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии, Тифлисской улице и Тифлисскому переулку.
Кроме того, с 6:00 7 августа до 5:00 10 августа будет запрещена остановка транспорта на участке набережной Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии, на Тифлисской улице, в Тифлисском переулке, на площади Академика Сахарова, Биржевой линии и в Биржевом проезде от Тифлисского переулка до Менделеевской линии.
Фильм «Седьмая симфония», который снимает ООО «Твин Медиа», основан на истории исполнения симфонии №7 Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде. Режиссером картины выступает Александр Котт, снявший «Брестскую крепость и работавший над фильмами франшизы «Ёлки». Съемки фильма в Петербурге начались в июле. Ради них у Казанского собора даже высаживали блокадный огород.
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Несколько недель тому в Санкт-Петербурге наконец начались отложенные из-за эпидемии съемки нашего сериала “Седьмая симфония”, основанного на невероятной истории исполнения симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде. ⠀ Это история о триумфе человеческого духа и о том, какое значение не только в человеческой жизни, но и в большой Истории может сыграть Музыка. ⠀ Когда летом 1942-го руководство страны приняло решение, что симфония Шостаковича должна быть исполнена в осажденном городе, то в июле из Куйбышева, куда незадолго до этого был эвакуирован великий композитор, военным самолетом была доставлена партитура симфонии. Главному дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинграда Карлу Элиасбергу было поручено в кратчайшие сроки собрать оркестр и начать репетиции. ⠀ Представьте себе. 1942 год – пик блокады. Ленинград – умирающий от голода город. Найти в таком городе отдельных музыкантов, способных исполнить сложнейшее произведение – уже подвиг, а собрать из них оркестр – невыполнимая задача... Музыкантов требующегося уровня в Ленинграде не осталось - кто-то умер от голода, кто-то погиб на фронте, а кто-то сражается... Карлу Элиасбергу, человеку, одержимому музыкой, удалось совершить невозможное. ⠀ Исполнение Седьмой симфонии в переполненном зале Ленинградской филармонии 9 августа 1942 года и её трансляция по радио стали знаменитым символом блокады Ленинграда и эмоциональным потрясением, укрепившим волю к жизни многих людей. ⠀ Нам очень повезло с режиссёром - Александр Котт, автор «Испытания» и «Брестской крепости» - интеллигентный и высокопрофессиональный человек. Чувствующий и хрупкость человека и его стойкость перед вызовами судьбы. Сценарий блестящих авторов Зои Кудри (“Выстрел”, “Мосгаз”), Натальи Назаровой (“Простой карандаш”, “Бесы”) и Алексея Караулова (“Эпидемия”, “Звоните ДиКаприо”) даёт основания надеяться на эмоциональное и многоуровневое повествование. В главных ролях Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Лиза Боярская, Тимофей Трибунцев. Производство находится в руках моих друзей и партнёров Сергея Мелькумова и Наталии Гориной. Что означает - качество гарантировано.
В Курортном районе Петербурга в связи с проведением РОО «Федерация велосипедного спорта Санкт-Петербурга» Чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга по велосипедному спорту на шоссе будут перекрывать движение на следующих участках:
- 8 августа с 10:00 до 16:00 - по Легковой улице;
- 12 августа с 10:00 до 16:00 - по Левашовскому шоссе от въезда к садоводству «Ветеран» на 2,5 километре до подъезда к дому 20, корпус 2 по Левашовскому шоссе на 7,5 километре.