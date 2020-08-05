В ближайшие выходные в схему движения транспорта в Петербурге внесут изменения культурное и спортивное события. В центре города будут перекрывать улицы для съемок кино, а в Курортном районе пройдет велогонка.



Как сообщает 5 августа пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, в связи со съемками художественного фильма «Седьмая Симфония» с 23:00 7 августа до 5:00 10 августа будет перекрыто движение по набережной Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии, Тифлисской улице и Тифлисскому переулку.