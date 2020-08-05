«Фонтанка-SUP-2020» - 96 городов и 10 стран. Регистрация завершена

Стартовый городок юбилейного фестиваля «Фонтанка-SUP» на набережной реки Мойки между 1 и 2-м Садовыми мостами (со стороны Марсова поля) начнет работу 8 августа с 8 утра. Уже в эту субботу жители 96 городов яркой карнавальной волной пройдут девять километров по красивейшему маршруту рек и каналов в центре Петербурга.



Расписание и программу можно узнать здесь. Обращаем ваше внимание, что стать участником яркого карнавала в день фестиваля - не получится.

«Фонтанка-SUP» — международный фестиваль-карнавал SUP-серфинга, который с 2016 года проводит городской портал «Фонтанка.ру». Любители сапсёрфа ежегодно объединяются под девизом «В Питере — плыть!» и проходят более 8 километров по водному маршруту в историческом центре Петербурга. 2020 год — юбилейный. Пятый SUP-фест задуман как подарок для горожан в честь 20-летия «Фонтанки.ру». Фестиваль с каждым годом растет. В прошлом году более 1000 человек прошли на падлбордах по акваториям Мойки, Фонтанки, Крюкова канала и канала Грибоедова. Событие стало крупнейшим в Восточной Европе. В этом году фестиваль будет организован с учетом рекомендаций по противодействию распространению вируса COVID-19.

