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05.08.2020 21:00
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«Фонтанка-SUP-2020» - 96 городов и 10 стран. Регистрация завершена

Пятый международный фестиваль-карнавал любителей сапсёрфинга «Фонтанка-SUP-2020» объявляет о закрытии регистрации. Мы ждем участников из Азербайджана, Белоруссии, Германии, Мексики, Молдовы, России, США, Украины, Финляндии и Эстонии.

Фото: "Фонтанка.ру"

Стартовый городок юбилейного фестиваля «Фонтанка-SUP» на набережной реки Мойки между 1 и 2-м Садовыми мостами (со стороны Марсова поля) начнет работу 8 августа с 8 утра. Уже в эту субботу жители 96 городов яркой карнавальной волной пройдут девять километров по красивейшему маршруту рек и каналов в центре Петербурга.

Расписание и программу можно узнать здесь. Обращаем ваше внимание, что стать участником яркого карнавала в день фестиваля - не получится.

«Фонтанка-SUP» — международный фестиваль-карнавал SUP-серфинга, который с 2016 года проводит городской портал «Фонтанка.ру». Любители сапсёрфа ежегодно объединяются под девизом «В Питере — плыть!» и проходят более 8 километров по водному маршруту в историческом центре Петербурга. 2020 год — юбилейный. Пятый SUP-фест задуман как подарок для горожан в честь 20-летия «Фонтанки.ру». Фестиваль с каждым годом растет. В прошлом году более 1000 человек прошли на падлбордах по акваториям Мойки, Фонтанки, Крюкова канала и канала Грибоедова. Событие стало крупнейшим в Восточной Европе. В этом году фестиваль будет организован с учетом рекомендаций по противодействию распространению вируса COVID-19.

Партнеры:

Официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA

Официальный страховой партнер — компания «ГАЙДЕ»

Командный партнер — Setl Group

Командный партнер — Группа «Эталон»

Командный партнер — Сеть гипермаркетов «Лента»

SUP-партнер — компания GLADIATOR

Партнер фестиваля — компания «Леврана»

Партнер фестиваля — бренд спортивной одежды EMDI

Партнер фестиваля — бренд Luckroute

Фото: "Фонтанка.ру"

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