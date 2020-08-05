Оба сюжета объединяет слово «побег». Но если подполковник Косарим прытко бежит от горожан, кто по поводу голубей Фургала, то его подчиненный, капитан Кравчук, хладнокровно наблюдает за потасовкой девушек с задержанными.



По информации 47news, 1 августа в Петербурге и Ленобласти случились две, на первый взгляд, независимых истории:

Начальник 2 отдела Управления охраны общественного порядка ГУ МВД, подполковник полиции, Виталий Косарим так испугался нескольких горожан, которые на набережной канала Грибоедова вышли с акцией про голубей Фургала, что показал приличную спортивную подготовку. Отступление его было чрезмерное, но стремительное.