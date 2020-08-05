Подполковник полиции убегает, капитан полиции не заступается за сотрудниц. Оба охраняют порядок Петербурга
«Фонтанка» соединяет пару прелестных событий. Все случилось не только в один день и снято на видео, но и исполнено двумя офицерами полиции Петербурга.
Оба сюжета объединяет слово «побег». Но если подполковник Косарим прытко бежит от горожан, кто по поводу голубей Фургала, то его подчиненный, капитан Кравчук, хладнокровно наблюдает за потасовкой девушек с задержанными.
По информации 47news, 1 августа в Петербурге и Ленобласти случились две, на первый взгляд, независимых истории:
Начальник 2 отдела Управления охраны общественного порядка ГУ МВД, подполковник полиции, Виталий Косарим так испугался нескольких горожан, которые на набережной канала Грибоедова вышли с акцией про голубей Фургала, что показал приличную спортивную подготовку. Отступление его было чрезмерное, но стремительное.
Старший инспектор того же второго отдела, того же Управления охраны общественного порядка, капитан полиции, Павел Кравчук, напротив, отказался от превышения скорости в служебном помещении полиции Тосно. Когда дежурная, отвечающая за камеры для задержанных, увидела, что подозреваемые вскрыли решетки и устремились на волю, выбежала их засовывать обратно. Капитан Кравчук лишь наблюдал за схваткой по монитору. Зато философски. Он же прибыл в Тосно не просто так, а с проверкой.
Что касается подполковника Косарима, то помимо того, что он многократно награжден за безупречную службу по предотвращению неправильных маршей в центре города, он еще предсказуемо известен пользователям интернета. Оппозиционеры его, действительно, не жалуют.
Еще один человек, ответственный за разгон марша «Свободному Петербургу — Свободные выборы»— Наблюдатели СПб (@fair_spb) May 3, 2019
Виталий Витальевич Косарим pic.twitter.com/pcLPvmYhje
Второй же ньюсмейкер, капитан Кравчук не является еще брендом при задержаниях на несанкционированных мероприятиях (как говорится, - все впереди), зато крепок, строен и красив. Что, собственно, никогда не скрывал на своей страничке в соцсетях.
Хочется, конечно, еще что-нибудь добавить из публицистического, но ролики самодостаточны.