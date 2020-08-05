Под мостом Александра Невского сбили пешехода. Мужчину госпитализировали с тяжёлыми травмами

Около шести вечера 5 августа в Центральном районе Петербурга серьёзно пострадал пешеход. Его состояние таково, что о себе он рассказать не может.

По предварительным данным УГИБДД, Hyundai Solaris сбил человека на проспекте Обуховской Обороны под мостом Александра Невского. За рулём был водитель 1996 г. р. с пятилетним стажем. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте и в результате наезда получил тяжёлые травмы.

Сотрудники полиции пока ещё устанавливают личность пострадавшего. Это мужчина лет 35–40.