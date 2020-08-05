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05.08.2020 19:29
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Под мостом Александра Невского сбили пешехода. Мужчину госпитализировали с тяжёлыми травмами

Около шести вечера 5 августа в Центральном районе Петербурга серьёзно пострадал пешеход. Его состояние таково, что о себе он рассказать не может.

По предварительным данным УГИБДД, Hyundai Solaris сбил человека на проспекте Обуховской Обороны под мостом Александра Невского. За рулём был водитель 1996 г. р. с пятилетним стажем. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте и в результате наезда получил тяжёлые травмы.

Сотрудники полиции пока ещё устанавливают личность пострадавшего. Это мужчина лет 35–40.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия, добавили в ведомстве.

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Комментарии (4)

lamer
В этом ДТП все прекрасно, особенно чучело, которое летело по выделенным трамвайным путям.
Kot Piter
"на проспекте Обуховской Обороны под мостом Александра Невского" - совместили несовместимое!
Peshekhod
Переходил он как раз в правильном месте, т.к. там переходы или перекрестки вне прямой видимости, но вот время выбрал неверно. Должен был уступить дорогу всем приближающимся т/с.
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