В Петербурге сотрудник бара потерял работу и расплатился с кредитом за счёт работодателя. Его наказали условно

Оставшийся без работы в период коронавируса петербуржец нашёл способ расплатиться с долгами и пустил с молотка имущество бывшего работодателя. Смекалистого работника признали виновным в краже и приговорили условно.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 5 августа, приговор Роману Ермолову огласили во Фрунзенском районном суде. Ермолов трудился в баре «Мануфактура крафт» на Боровой улице, в феврале заведение закрыли и простились с персоналом. Уже в качестве бывшего сотрудника Ермолов наведался на Боровую 24 апреля, вскрыл дверь и похитил пароконвектомат вместе со столом, морозильник и морозильный ларь, стол с холодильной установкой и стандартный стол из нержавеющей стали. В дополнение прихватил два планшета и пару ноутбуков — всего на 450 тысяч рублей.

