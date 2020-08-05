В Петербурге сотрудник бара потерял работу и расплатился с кредитом за счёт работодателя. Его наказали условно
Оставшийся без работы в период коронавируса петербуржец нашёл способ расплатиться с долгами и пустил с молотка имущество бывшего работодателя. Смекалистого работника признали виновным в краже и приговорили условно.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 5 августа, приговор Роману Ермолову огласили во Фрунзенском районном суде. Ермолов трудился в баре «Мануфактура крафт» на Боровой улице, в феврале заведение закрыли и простились с персоналом. Уже в качестве бывшего сотрудника Ермолов наведался на Боровую 24 апреля, вскрыл дверь и похитил пароконвектомат вместе со столом, морозильник и морозильный ларь, стол с холодильной установкой и стандартный стол из нержавеющей стали. В дополнение прихватил два планшета и пару ноутбуков — всего на 450 тысяч рублей.
Кража произошла посреди дня и никого не смутила. Ермолов в качестве неосведомлённых помощников привлёк компанию, которая занимается реализацией ресторанного оборудования. Заключил договор, продемонстрировал товар и продал его за 70 тысяч рублей.
«Фигурант решил, что этого мало, и забрал из бара ноутбуки, которые потом сдал в скупку, получив 4 000 рублей. Денежные средства потратил на погашение кредита», — уточнили в пресс-службе.
Ермолов вину признал и деятельно раскаялся, возместив бывшему работодателю причинённый ущерб. Мужчина исправно помогает родственникам, ранее проблем с Уголовным кодексом не имел. Суд назначил ему 6 месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.