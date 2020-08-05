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05.08.2020 15:47
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Форточка в Европу. За два дня Пулково отправило в Стамбул 450 россиян и приняло около 400 пассажиров из Турции

Петербургский аэропорт Пулково обслужил чуть менее тысячи человек на международных направлениях. Как пояснили «Фонтанке» 5 августа в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы», с момента возобновления сообщения с внешним миром состоялись два рейса авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Санкт-Петербург и в обратном направлении. На борту были 948 пассажиров, из которых 545 вылетели из Северной столицы, а 403 прилетели из Турции.

Напомним, что авиакомпания Turkish Airlines стала первым перевозчиком, который возобновил рейсы между Санкт-Петербургом и турецкими городами. Перелеты в Стамбул выполняются со 2 августа 2020 года. Авиасообщение с Антальей начнется с 10 августа.

Для сравнения: из московских аэропортов только 1 августа улетели почти 2,5 тысячи человек, прилетели в Москву — 2,1 тысячи. Почти половина улетевших воспользовались услугами «Аэрофлота», который перевез в Стамбул 959 человек, в Лондон — 450.

© Фонтанка.Ру

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