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05.08.2020 14:15
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В России специалисты создали единый реестр реабилитационных центров

В России создана онлайн-база реабилитационных центров, работающих в разных уголках страны. Данные были собраны фондом «Правмир» совместно с Союзом реабилитологов России и Ассоциацией реацентров «Движение», сообщает АСИ.

Благодаря удобному поиску по фильтрам (локация, возраст пациента, направление, этапы и условия реабилитации) можно быстро найти нужное медучреждение и перейти на его сайт.

На данный момент в базе 157 реабилитационных центров. По словам создателей, она будет постоянно пополняться. Отмечается, что подать заявку на включение в реестр, могут и сами клиники, специализирующиеся на реабилитации. Но им предстоит пройти обязательную проверку на соответствие самым высоким стандартам.

Помощь взрослым и детям в реабилитации после травм и операций — ключевая программа Благотворительного фонда помощи социально незащищенным лицам «Правмир». Благодаря этой программе в 2019 году интенсивную реабилитацию смогли пройти 130 человек.

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