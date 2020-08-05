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05.08.2020 07:41
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Арендатор способной завершить укладку «Северного потока — 2» баржи отказался участвовать в проекте

Арендатор баржи-трубоукладчика «Фортуна», которая способна завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», не будет принимать участие в работах по укладке газопровода в Балтийском море. Об этом 5 августа сообщает РБК.

Представитель компании «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС) пояснил, что компания никогда не владела баржей, а арендует ее по договору бербоут-чартера для использования в других проектах и не будет предоставлять ее для достройки газопровода, «ставшего мишенью американских санкций».

Единственным подходящим кандидатом остается трубоукладчик «Академик Черский», который в последние месяцы стояло в немецком порту Мукран. У судна были сложности со страховкой. Большинство компаний опасались страховать его из-за риска американских санкций.

В конце прошлого года конгресс США принял закон, угрожающий вторичными санкциями против собственников судов — трубоукладчиков Nord Stream 2. Сразу после этого морское строительство газопровода свернула швейцарско-голландская фирма Allseas.

В июле Госдепартамент США изменил свое публичное руководство по применению Статьи 232 закона CAATSA, распространив ее действие на проект Nord Stream 2. Теперь американские санкции грозят иностранным компаниям, инвестирующим в «Северный поток-2». Кроме того, в обе версии законопроекта о бюджете Пентагона, принятые в палате представителей и сенате США, вошли предполагаемые дополнительные санкции против компаний, предоставляющих суда для строительства Nord Stream 2.

Газопровод «Северный поток — 2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020–2021 годов.

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Комментарии (10)

krasnonosov
А кто-то глотку по телевизору драл в 2014 году про 100% импортозамещение всего и вся в России. Опять обманули россиян.
А без СП-2 все затраты газовых королей лягут на плечи россиян. Страшно представить сколько будет стоить газ в России тогда. Кушать газовые короли привыкли хорошо.
260709781
Смешная стала Россия при чекистской хунте: чепыги у неё есть, а газоукладчиков нема ))
vitor
Интересно, сколько же этому козлу в РБК заплатили, чтобы он это сказал?
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