Арендатор способной завершить укладку «Северного потока — 2» баржи отказался участвовать в проекте
Арендатор баржи-трубоукладчика «Фортуна», которая способна завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», не будет принимать участие в работах по укладке газопровода в Балтийском море. Об этом 5 августа сообщает РБК.
Представитель компании «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС) пояснил, что компания никогда не владела баржей, а арендует ее по договору бербоут-чартера для использования в других проектах и не будет предоставлять ее для достройки газопровода, «ставшего мишенью американских санкций».
Единственным подходящим кандидатом остается трубоукладчик «Академик Черский», который в последние месяцы стояло в немецком порту Мукран. У судна были сложности со страховкой. Большинство компаний опасались страховать его из-за риска американских санкций.
В конце прошлого года конгресс США принял закон, угрожающий вторичными санкциями против собственников судов — трубоукладчиков Nord Stream 2. Сразу после этого морское строительство газопровода свернула швейцарско-голландская фирма Allseas.
В июле Госдепартамент США изменил свое публичное руководство по применению Статьи 232 закона CAATSA, распространив ее действие на проект Nord Stream 2. Теперь американские санкции грозят иностранным компаниям, инвестирующим в «Северный поток-2». Кроме того, в обе версии законопроекта о бюджете Пентагона, принятые в палате представителей и сенате США, вошли предполагаемые дополнительные санкции против компаний, предоставляющих суда для строительства Nord Stream 2.
Газопровод «Северный поток — 2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020–2021 годов.