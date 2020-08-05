Арендатор способной завершить укладку «Северного потока — 2» баржи отказался участвовать в проекте

Арендатор баржи-трубоукладчика «Фортуна», которая способна завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», не будет принимать участие в работах по укладке газопровода в Балтийском море. Об этом 5 августа сообщает РБК.



Представитель компании «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС) пояснил, что компания никогда не владела баржей, а арендует ее по договору бербоут-чартера для использования в других проектах и не будет предоставлять ее для достройки газопровода, «ставшего мишенью американских санкций».

