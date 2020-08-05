Число погибших и пострадавших от взрыва в порту Бейрута продолжает расти. Власти сообщают о четырех тысячах раненых

Число погибших и раненых в результате взрыва в порту Бейрута продолжает увеличиваться. По последним данным, по меньшей мере 78 человек погибли и более четырех тысяч получили ранения. Об этом 5 августа сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, передает Reuters.



При этом погибших и пострадавших может быть больше, поскольку многие люди пока числятся пропавшими без вести, отметил министр. Из под завалов разрушенных зданий продолжают извлекать тела.



Хасан добавил, что Ливан столкнулся с настоящей катастрофой, и правительству нужно время, чтобы оценить масштабы ущерба.

