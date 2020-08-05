Число погибших и пострадавших от взрыва в порту Бейрута продолжает расти. Власти сообщают о четырех тысячах раненых
Число погибших и раненых в результате взрыва в порту Бейрута продолжает увеличиваться. По последним данным, по меньшей мере 78 человек погибли и более четырех тысяч получили ранения. Об этом 5 августа сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, передает Reuters.
При этом погибших и пострадавших может быть больше, поскольку многие люди пока числятся пропавшими без вести, отметил министр. Из под завалов разрушенных зданий продолжают извлекать тела.
Хасан добавил, что Ливан столкнулся с настоящей катастрофой, и правительству нужно время, чтобы оценить масштабы ущерба.
В связи с трагедией в Ливане объявлен трехдневный траур. Президент страны Мишель Аун попросил правительство собраться на экстренное заседание, чтобы объявить о введении в стране чрезвычайного положения на две недели.
Мощнейший взрыв произошел в порту Бейрута вечером 4 августа. Власти сообщили, сдетонировали почти три тысячи тонн конфискованной аммиачной селитры. Сотрудники порта во избежание кражи решили заделать отверстия на складе, где хранилась селитра. Во время сварочных работ произошел взрыв.