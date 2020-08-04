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04.08.2020 23:10
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В Москве за сутки от коронавируса умерли еще 11 человек. Уровень смертности в столице не меняется

За последние сутки в Москве скончались еще 11 пациентов с коронавирусом. Об этом 4 августа вечером сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в российской столице достигло 4521 человека. Накануне сообщалось о гибели 12 пациентов — смертность остается примерно на одном уровне.

По данным на утро 4 августа, всего в России от коронавируса умерли 14351 человек, из них 2084 — в Петербурге.

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