Сейсмологи: Взрыв в Бейруте эквивалентен землетрясению в 4,5 балла

Взрыв в порту Бейрута был эквивалентен по мощности землетрясению магнитудой в 4,5 балла. Об этом иорданские сейсмологи рассказали изданию Al Ghad, пишет 4 августа ТАСС.



«Станции мониторинга землетрясений в Иордании зафиксировали взрыв в 18:08 по местному времени, который эквивалентен землетрясению силой 4,5 балла по шкале Рихтера, в результате чего произошел огромный выброс энергии», - заявил руководитель обсерватории Махмуд аль-Кариюти.



Взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа. По последним данным, погибли 50 человек, около 2750 пострадали, однако эти цифры продолжают расти. Местные СМИ сообщили, что сдетонировать могли 50 тонн аммиачной селитры из контрабандного груза, конфискованного еще девять лет назад.

