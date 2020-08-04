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04.08.2020 23:05
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Сейсмологи: Взрыв в Бейруте эквивалентен землетрясению в 4,5 балла

Взрыв в порту Бейрута был эквивалентен по мощности землетрясению магнитудой в 4,5 балла. Об этом иорданские сейсмологи рассказали изданию Al Ghad, пишет 4 августа ТАСС.

«Станции мониторинга землетрясений в Иордании зафиксировали взрыв в 18:08 по местному времени, который эквивалентен землетрясению силой 4,5 балла по шкале Рихтера, в результате чего произошел огромный выброс энергии», - заявил руководитель обсерватории Махмуд аль-Кариюти.

Взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа. По последним данным, погибли 50 человек, около 2750 пострадали, однако эти цифры продолжают расти. Местные СМИ сообщили, что сдетонировать могли 50 тонн аммиачной селитры из контрабандного груза, конфискованного еще девять лет назад.

Что происходит в городе после «национальной катастрофы», как назвал трагедию губернатор Бейрута, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

sheriff02
Не Спитак с Ленинаканом конечно, за исключением эпицентра, но все же и не 4.5
sheriff02
Что???бывал летом в детстве у бабушки в регионе, где раз в 3-5 лет потряхивало с силой 4-5 баллов по шкале Рихтера, так вот это качающаяся люстра и звенящая в шкафу посуда. Плюс легкая качка, пока спускаешся на улицу из квартиры. То что на фото и видео с сегоднящних событий - как то серьезнее
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