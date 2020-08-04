Защита журналиста Френкеля жалуется в СК на задержку раскрытия итогов проверки инцидента на избирательном участке, где ему сломали руку
Защита журналиста Давида Френкеля, которому сломали руку на участке для голосования по поправкам в Конституцию, подала жалобу в Главное следственное управление СК РФ по Петербургу на задержку в предоставлении информации об итогах инициированной после инцидента доследственной проверки. Об этом 4 августа ТАСС заявила его адвокат Ольга Карачева.
«Нами направлена жалоба в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу на бездействие следователей в части уведомления о принятом процессуальном решении. Соответствующую информацию мы не получили», — сказала Карачева.
Официальный представитель журналиста направила соответствующий запрос в связи с истечением сроков проведения доследственной проверки в конце июля, уточняет агентство.
Давид Френкель приехал на избирательный участок № 2191 на набережной Фонтанки в Петербурге 31 июля. Это произошло после того, как накануне там случился конфликт между членами избирательной комиссии и наблюдателем. Несмотря на то, что журналист предъявил аккредитацию, от него потребовали покинуть участок. В результате конфликта с сотрудниками правоохранительных органов он получил перелом руки, из-за чего ему потребовалась срочная операция. Позже суд оштрафовал Френкеля за неповиновение сотруднику полиции.