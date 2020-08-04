Защита журналиста Френкеля жалуется в СК на задержку раскрытия итогов проверки инцидента на избирательном участке, где ему сломали руку

Защита журналиста Давида Френкеля, которому сломали руку на участке для голосования по поправкам в Конституцию, подала жалобу в Главное следственное управление СК РФ по Петербургу на задержку в предоставлении информации об итогах инициированной после инцидента доследственной проверки. Об этом 4 августа ТАСС заявила его адвокат Ольга Карачева.



«Нами направлена жалоба в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу на бездействие следователей в части уведомления о принятом процессуальном решении. Соответствующую информацию мы не получили», — сказала Карачева.

