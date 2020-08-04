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04.08.2020 21:42
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Защита журналиста Френкеля жалуется в СК на задержку раскрытия итогов проверки инцидента на избирательном участке, где ему сломали руку

Защита журналиста Давида Френкеля, которому сломали руку на участке для голосования по поправкам в Конституцию, подала жалобу в Главное следственное управление СК РФ по Петербургу на задержку в предоставлении информации об итогах инициированной после инцидента доследственной проверки. Об этом 4 августа ТАСС заявила его адвокат Ольга Карачева.

«Нами направлена жалоба в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу на бездействие следователей в части уведомления о принятом процессуальном решении. Соответствующую информацию мы не получили», — сказала Карачева.

Официальный представитель журналиста направила соответствующий запрос в связи с истечением сроков проведения доследственной проверки в конце июля, уточняет агентство.

Давид Френкель приехал на избирательный участок № 2191 на набережной Фонтанки в Петербурге 31 июля. Это произошло после того, как накануне там случился конфликт между членами избирательной комиссии и наблюдателем. Несмотря на то, что журналист предъявил аккредитацию, от него потребовали покинуть участок. В результате конфликта с сотрудниками правоохранительных органов он получил перелом руки, из-за чего ему потребовалась срочная операция. Позже суд оштрафовал Френкеля за неповиновение сотруднику полиции.

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Комментарии (7)

Sadava
Ей богу, уже хочется за Урал уехать. Там рука темнейшего и его кооператива не дотягивается.
Sadava
Я правильно Вас понял, что если журналист где-то появился, он будет властью наказан. Особенно на выборах.
krasnonosov
Так всё уже расследовано давно.
Им же сказали, что своим появлением на избирательном участке журналист спровоцировал полицейского на то, что бы он оставил свой пост, подошел к журналисту, толчком руками повалил журналиста на пол и, навалившись своим весом, сломал журналисту руку. За свои действия журналист будет наказан.
Какие им еще итоги проверки нужны?
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