Ночью Петербург промокнет под ливнем, на этом дожди закончатся

Ночью 4 августа и утром в некоторых районах Ленобласти ожидаются сильные дожди. На востоке региона будет лить как из ведра и греметь. Об этом во вторник предупреждают синоптики и областное управление МЧС.



Как рассказал «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в городе ночью также прольются сильные кратковременные дожди. Грозы при этом маловероятны. После этого в Петербурге установится сухая погода и будет сохраняться такой как минимум до конца недели. Температура будет комфортной — днём стабильно выше 20 градусов.

