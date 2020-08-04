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04.08.2020 14:44
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Ночью Петербург промокнет под ливнем, на этом дожди закончатся

Ночью 4 августа и утром в некоторых районах Ленобласти ожидаются сильные дожди. На востоке региона будет лить как из ведра и греметь. Об этом во вторник предупреждают синоптики и областное управление МЧС.

Как рассказал «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в городе ночью также прольются сильные кратковременные дожди. Грозы при этом маловероятны. После этого в Петербурге установится сухая погода и будет сохраняться такой как минимум до конца недели. Температура будет комфортной — днём стабильно выше 20 градусов.

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