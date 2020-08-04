В Петербурге запустили проект по подготовке психологов-волонтёров, которые дистанционно будут помогать людям с ВИЧ
Петербургский фонд «Позитивная волна» запустил проект «Добрый психолог. Развитие добровольчества по оказанию дистанционной психологической поддержки». В рамках проекта будет создана система дистанционной психологической поддержки ВИЧ-положительных людей из отдаленных уголков страны, сообщает АСИ.
Люди с ВИЧ смогут получить консультации в мессенджерах, на сайте проекта, в социальных сетях. Как отмечают организаторы, дистанционное психологическое консультирование — это возможность получить профессиональную помощь психолога на расстоянии, в любом удобном месте. Оно позволит человеку не остаться «один на один» со своими проблемами, при этом сохранять анонимность и конфиденциальность.
В проекте будут работать волонтёры. Для них будет организовано обучение и супервизия, проведён добровольческий форум.