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04.08.2020 14:58
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В Петербурге запустили проект по подготовке психологов-волонтёров, которые дистанционно будут помогать людям с ВИЧ

Петербургский фонд «Позитивная волна» запустил проект «Добрый психолог. Развитие добровольчества по оказанию дистанционной психологической поддержки». В рамках проекта будет создана система дистанционной психологической поддержки ВИЧ-положительных людей из отдаленных уголков страны, сообщает АСИ.

Люди с ВИЧ смогут получить консультации в мессенджерах, на сайте проекта, в социальных сетях. Как отмечают организаторы, дистанционное психологическое консультирование — это возможность получить профессиональную помощь психолога на расстоянии, в любом удобном месте. Оно позволит человеку не остаться «один на один» со своими проблемами, при этом сохранять анонимность и конфиденциальность.

В проекте будут работать волонтёры. Для них будет организовано обучение и супервизия, проведён добровольческий форум.

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