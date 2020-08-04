Судя по опубликованной фотографии, документ представляет собой маленькую бумажку, на которой написано «пропуск» и стоит подпись без указания имени и должности. Её размер сопоставим с размером почтовой марки или чипа.

Как рассказал изданию журналист, который отправился в Белоруссию из России по работе, чтобы получить «микропропуск» — необходимо отстоять очередь. «Дали вот эту бумажку, но для неё ты должен 2−3 часа постоять», — объяснил сотрудник СМИ.

Однако, что с ней делать дальше, по его словам, ему никто не объяснил. Как, впрочем, и то, с чем связано подобное нововведение: с карантинными мерами в связи с коронавирусом или, например, президентскими выборами.

«По идее, ты в вагончике оформляешь, а потом уже на дороге его проверяют другие пограничники. Но у нас не проверили почему-то. Может, они как-то выборочно проверяют. Нам сказали, что тут, в вагончике, мы просто подтверждаем свое право, а в автобусе к нам зайдут пограничники, коллеги тех, и проверят наличие этой бумажки у россиян», — приводит издание слова журналиста. TUT.BY запросил комментарий по ситуации у белорусских и российских пограничников, но его получить не удалось.