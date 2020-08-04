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04.08.2020 14:08
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Трудно найти, легко потерять. Россиянам начали выдавать «микропропуска» на въезде в Белоруссию

О нововведении на российско-белорусской границе 4 августа сообщает TUT.BY. По информации издания, на въезде в соседнюю страну российские пограничники выдают своим соотечественникам «микропропуска».

Судя по опубликованной фотографии, документ представляет собой маленькую бумажку, на которой написано «пропуск» и стоит подпись без указания имени и должности. Её размер сопоставим с размером почтовой марки или чипа.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как рассказал изданию журналист, который отправился в Белоруссию из России по работе, чтобы получить «микропропуск» — необходимо отстоять очередь. «Дали вот эту бумажку, но для неё ты должен 2−3 часа постоять», — объяснил сотрудник СМИ.

Однако, что с ней делать дальше, по его словам, ему никто не объяснил. Как, впрочем, и то, с чем связано подобное нововведение: с карантинными мерами в связи с коронавирусом или, например, президентскими выборами.

«По идее, ты в вагончике оформляешь, а потом уже на дороге его проверяют другие пограничники. Но у нас не проверили почему-то. Может, они как-то выборочно проверяют. Нам сказали, что тут, в вагончике, мы просто подтверждаем свое право, а в автобусе к нам зайдут пограничники, коллеги тех, и проверят наличие этой бумажки у россиян», — приводит издание слова журналиста. TUT.BY запросил комментарий по ситуации у белорусских и российских пограничников, но его получить не удалось.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

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Комментарии (3)

dedmoroz_5e4d8827384c2
+ мешок бульбы и шляпу
Агроном аэродрома
Ну точно криворукие. У нас, вона, для экономии бумаги (и краски) ВЦКП вдвое увеличил формат квитанций.
Алекс99
А чтобы листы формата А4 на такие квадратики нарезать, пришлось, наверно, специального человека на работу нанять?
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