Уполномоченный по правам человека в Петербурге: Власти непоследовательны в том, что разрешают марафон и запрещают митинги

Власти Петербурга непоследовательны в том, что разрешают массовые спортивные мероприятия и при этом не снимают временный запрет на собрания, митинги и демонстрации. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.



Петербургский омбудсмен обратил внимание на эту нестыковку спустя несколько дней после того, как состоялся забег. В нем, по разным оценкам, приняли участие от двух до восьми тысяч человек. По мнению Шишлова, его провели преждевременно, так как эпидемиологическая ситуация до сих пор не нормализовалась, а город по-прежнему занимает высокую строчку в списке регионов по распространению COVID-19 в России.

