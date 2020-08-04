Уполномоченный по правам человека в Петербурге: Власти непоследовательны в том, что разрешают марафон и запрещают митинги
Власти Петербурга непоследовательны в том, что разрешают массовые спортивные мероприятия и при этом не снимают временный запрет на собрания, митинги и демонстрации. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.
Петербургский омбудсмен обратил внимание на эту нестыковку спустя несколько дней после того, как состоялся забег. В нем, по разным оценкам, приняли участие от двух до восьми тысяч человек. По мнению Шишлова, его провели преждевременно, так как эпидемиологическая ситуация до сих пор не нормализовалась, а город по-прежнему занимает высокую строчку в списке регионов по распространению COVID-19 в России.
При этом власти не согласовали акцию солидарности с хабаровчанами, которая прошла первого августа, в результате чего петербуржцы были задержаны и доставлены в отделения полиции. В отношении них были составлены административные протоколы по статье о нарушении режима повышенной готовности, действующего в Петербурге.
Как ранее писала «Фонтанка», оба массовых мероприятия состоялись в минувшие выходные. Неугодное властям собрало десятки участников, были задержаны более 20 человек. В свою очередь, спортивное событие не просто превзошло предыдущие годы по количеству участников, но и благодаря массовости обратило на себя внимание Книги рекордов Гиннесса.