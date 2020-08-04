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04.08.2020 13:05
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Фигуристке Косторной не разрешили уйти к Плющенко

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) не подтвердила переход фигуристки Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Как сообщает 4 августа RT, трансферное окно для подобных переходов уже закрыто.

«До сих пор в федерации нет документов по переходу ни от Косторной, ни от Плющенко, но даже когда эти документы у нас появятся и мы будем их рассматривать, решение может быть только одно: выступать в этом сезоне Алена сможет только за свой прежний клуб — «Самбо-70», — заявил гендиректор ФФКР Александр Коган. — Но могу уже сейчас сказать, что мы намерены следовать существующим правилам: мы не можем запретить переходы от тренера к тренеру, не можем обязать спортсмена работать с конкретным специалистом, но, раз закрыто трансферное окно, переходов из одной организации в другую быть не может».

Об уходе Косторной к Плющенко стало известно в минувшую пятницу, 31 июля. Написала об этом в своем инстаграме Этери Тутбердзе. Также она сообщила, что у спортсменки в последнее время возникало всё больше требований, вплоть до отказа тренироваться на одном льду с определенными фигуристками.

Ранее от Тутберидзе к Плющенко перешла Александра Трусова, обладательница сразу нескольких мировых рекордов благодаря большому арсеналу четверных прыжков.

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Комментарии (1)

Алекс99
Не в первый раз: Медведева уже третий год в Канаде тренируется, а деньги от Федерации фигурного катания за нее получает ее бывший клуб Самбо-70. Ну, теперь еще за Косторную будут так же получать.
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