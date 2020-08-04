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04.08.2020 12:44
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На Парнасе погрузчик помял багажник пикапу и взобрался на отбойник

Пробке на севере Петербурга, которая до сих пор сохраняется в районе места утренней массовой аварии, добавило плотности еще одно ДТП. На этот раз скорее курьезное, чем серьезное.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей, на проспекте Энгельса, за Парнасским путепроводом в сторону Парнаса, экскаватор-погрузчик догнал пикап Volkswagen Amarok и помял ему ковшом откидной борт. Вдобавок правым передним колесом тяжелая техника взобралась на металлический отбойник.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

О пострадавших не сообщается, а вот пробка, по словам очевидца, на дороге приличная. Впрочем, по данным «Яндекс.Пробок», затор все еще собирает утреннее ДТП с участием четырех машин на пересечении проспекта Энгельса и улицы Николая Рубцова.

Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось около 6:55. По предварительным данным, 39-летний мужчина на автомобиле Opel Astra, двигаясь от 6-го Верхнего проезда к улице Михаила Дудина, выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с Ford Focus под управлением 24-летнего парня. Затем «Опель» въехал в KIA Rio, за рулем которого был 43-летний мужчина, а KIA, выкатившись от удара в правый ряд, столкнулся с Volkswagen Passat под управлением 62-летнего водителя.

В результате тяжелые травмы получил водитель КIА. Он был госпитализирован.

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