Пробке на севере Петербурга, которая до сих пор сохраняется в районе места утренней массовой аварии, добавило плотности еще одно ДТП. На этот раз скорее курьезное, чем серьезное.



Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей, на проспекте Энгельса, за Парнасским путепроводом в сторону Парнаса, экскаватор-погрузчик догнал пикап Volkswagen Amarok и помял ему ковшом откидной борт. Вдобавок правым передним колесом тяжелая техника взобралась на металлический отбойник.