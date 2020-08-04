Минфин предложил выделять больше денег президенту и администрации

Минфин выступил с предложением увеличить в 2021 году расходы на деятельность президента и его администрации. Это следует из документа «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности».



Так, финансирование в 2021 году может вырасти на 88,8 миллиона рублей, до 14,28 миллиарда. В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей.

