Раковый больной в приемном покое НИИ Джанелидзе весь день сидит с торчащей из живота трубкой в ожидании госпитализации

Пациент с третьей стадией рака пищевода около часа дня 3 августа оказался в приемном покое НИИ Джанелидзе, у него из живота выпадает трубка, с помощью которой он получает пищу. К полуночи он все еще ждет места в палате.



О ситуации «Фонтанке» рассказали друзья 49-летнего пациента, родственников у него нет, мужчина вырос в детдоме. В феврале этого года у него диагностировали рак пищевода, мужчина не мог самостоятельно питаться и для получения пищи в апреле ему поставили специальную трубку. Живет он у друзей в Купчино, перемолотую пищу и дорогие лекарства покупают все, кому не безразлична его судьба. Ему можно сделать операцию, но для этого необходимо поднять уровень гемоглобина, чем друзья и занялись. Пока его выхаживали в домашних условиях, начались проблемы с трубкой. В минувшую пятницу по скорой его увезли в больницу, поставили ее на место, велели меньше есть, но проблема не исчезла. Как объяснили знающие проблему врачи поликлиники, для нормального функционирования этого гастростомического канала ему необходима операция. Утром 3 августа друзья снова вызвали скорую, после обеда его привезли в приемный покой НИИ Джанелидзе, но должного лечения мужчина сразу не получил.

