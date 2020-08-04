FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +20
74.16р87.23р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
04.08.2020 00:17
9
Печать

Раковый больной в приемном покое НИИ Джанелидзе весь день сидит с торчащей из живота трубкой в ожидании госпитализации

Пациент с третьей стадией рака пищевода около часа дня 3 августа оказался в приемном покое НИИ Джанелидзе, у него из живота выпадает трубка, с помощью которой он получает пищу. К полуночи он все еще ждет места в палате.

О ситуации «Фонтанке» рассказали друзья 49-летнего пациента, родственников у него нет, мужчина вырос в детдоме. В феврале этого года у него диагностировали рак пищевода, мужчина не мог самостоятельно питаться и для получения пищи в апреле ему поставили специальную трубку. Живет он у друзей в Купчино, перемолотую пищу и дорогие лекарства покупают все, кому не безразлична его судьба. Ему можно сделать операцию, но для этого необходимо поднять уровень гемоглобина, чем друзья и занялись. Пока его выхаживали в домашних условиях, начались проблемы с трубкой. В минувшую пятницу по скорой его увезли в больницу, поставили ее на место, велели меньше есть, но проблема не исчезла. Как объяснили знающие проблему врачи поликлиники, для нормального функционирования этого гастростомического канала ему необходима операция. Утром 3 августа друзья снова вызвали скорую, после обеда его привезли в приемный покой НИИ Джанелидзе, но должного лечения мужчина сразу не получил.

«Он с часу дня сидит на скамеечке. У него, извините, из живота все вытекает. А ему говорят лечь на правый бок», - рассказывают друзья пациента. К половине двенадцатого ночи он все еще лежал по сути в коридоре, а врачи, по словам его близких, были готовы дать ему на подпись документы об отказе в госпитализации.

Дежурный врач приемного покоя больницы на звонок «Фонтанки» даже не стал уточнять, кто спрашивает о пациенте и устало сказал, что «сегодня его не выгонят». На вопрос о том, почему больничной койки он ждет с часа дня, собеседник ответил, что необходимо было провести «ряд обследований».

Друзья мужчины рассказали, что сам пациент ни на что не жалуется и покорно ждет. Единственные его желания — спать и есть.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

Nautis
На весь город всего две больницы работают не на Ковид: Вавиловых на севере и Костюшко на юге. Вы представляете что там творится в приемном?! Я трудовой путь начинал на скорой, но такого я не видел! Таких историй - по сто на дню. Отделения все переполнены, кровати стоят в коридорах в два ряда! На них лежат те, кому место в реанимации.... Контингент меняется полностью за пару дней. Понятно куда? А как ковид здоровым рисуют? Кардиолог в медцентре ставит аритмию, фибрилляцию предсердий и вызывает скорую, скорая внаглую дописывает «пневмонию» и везёт бабку 90 лет в ковидный стационар, чтобы она там заразилась и не вышла... Я успеваю перехватить, ставлю на уши скорую, стационар, добиваюсь КТ и мы едем на Костюшко... Что там - написано выше!
Алекс99
Просто страшно.
odpetrograd
подобные ситуации недопустимы в лечебных учреждениях.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний